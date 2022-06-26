حكم جديد من المحكمة بخصوص اتهام مرتضى منصور بسب وقذف شوبير

أصدرت محكمة جنح العجوزة، مساء اليوم الأحد، حكما نهائيا في قضية إهانة وتشهير رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، المستشار أحمد شوبرت، نجم الأهلي السابق.

وأصدرت المحكمة حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهمة إهانة أحمد شوبرت وزوجته والقذف بهما في مراسلة أرسلوها إلى النيابة العامة، ذكرت فيها أن رئيس الزمالك اتهمهما بالحصول على أموال ثمينة ومكلفة. ساعات. وزير الخارجية تركي آل الشيخ.

كما زعموا أن مرتضى منصور اتهم شوبرت بحصوله على 6 ملايين جنيه من وزير الخارجية تركي كعمولة لإنهاء انتقال لاعب إنبي السابق صلاح محسن إلى صفوف النادي الأهلي، مقابل 42 مليون جنيه، وهو ما دفعه السيد تركي. دفع آل الشيخ إلى نادي إنبي بأمواله الخاصة.

نظرت محكمة جنح العجوزة في القضية وقبل شهرين أصدرت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسين حكماً ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهمة إهانة أحمد شوبرت وزوجته، لكن النيابة رفضت هذا الحكم واستأنفته.

إلا أن محكمة جنح العجوزة برئاسة معالي المستشار محمد صلاح وأعضاء معالي المستشارين محمد البحيري وعلي عبد المعطي، أصدرت حكماً نهائياً قبل بضع دقائق برفض استئناف النيابة العامة وقررت تأييده. حكم المحكمة الابتدائية ببراءة المستشار مرتضى منصور.

كما أكدت محكمة الاستئناف حكمين آخرين صادرين عن المحكمة الابتدائية برأت المستشار مرتضى منصور من تهمة إهانة طارق جميل سعيد أحد محامي الأهلي وشخص آخر يعمل بالزمالك.