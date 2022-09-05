حكَمْ سوبر لوسيل.. أدار نهائي كأس العالم وشهد “عالمية” الهلال

ويستعد الهلال لمواجهة الزمالك المصري، الجمعة المقبل، فِيْ مباراة كأس السوبر لوسيل، على ملعب لوسيل، الذي يستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

يطمح الهلال للتتويج بأول ألقابه فِيْ موسم 2022-2023، فِيْ مواجهة بين بطل الدوري السعودي والمصري، علما أن الهلال يشارك خلال الموسم، فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي خادم الحرمين الشريفِيْن. كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلَّى مواجهة الجولة 16 من دوري أبطال آسيا، فِيْ فبراير المقبل.

7 حقائق مهمة عَنّْ كأس لوسيل بين الهلال والزمالك

ويدير مباراة الهلال والزمالك الحكَمْ القطري الدولي عبد الرحمن الجاسم، أحد الحكام العرب المرشحين لإدارة مباريات مونديال 2022، التي ستستضيفها قطر فِيْ الفترة من 20 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر.

من هُو عبد الرحمن الجاسم

الحكَمْ الدولي عبد الرحمن الجاسم، 34 عامًا، هُو حكَمْ قطري حصل على الشارة الدولية فِيْ عام 2013 وأدار عدة مباريات مهمة خلال مسيرته التحكيمية.

أدار الجاسم مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي فِيْ نهائي كأس العالم للأندية 2022، والتي شهدت أول مشاركة للهلال فِيْ مونديال الأندية، حيث حقق المتصدر المركز الرابع، معادلاً الفوز التاريخي للأندية السعودية. فِيْ تاريخ المونديال، بعد الاتحاد عام 2005.

قاد الجاسم مباراة برسيبوليس الإيراني وأولسان الكوري فِيْ نهائي دوري أبطال آسيا 2022، ونهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022 بين القوات الجوية العراقية وألتين عسير من تركَمْانستان، ومباراة جزر سليمان ونيوزيلندا، فِيْ تصفِيْات أوقيانوسيا. لكأس العالم 2022.

أرقام الحكَمْ عبد الرحمن الجاسم

بدأ عبد الرحمن الجاسم مسيرته فِيْ التحكيم عام 2007 وحصل على الشارة الدولية منذ عام 2013.

أدار الجاسم 190 مباراة خلال مسيرته، حصل خلالها على 669 بطاقة صفراء، و 18 بطاقة صفراء ثانية، و 12 طردًا مباشرًا، وتلقى 85 ركلة جزاء.

مسيرة الجاسم مع المنتخبات السعودية

أدار الحكَمْ عبد الرحمن الجاسم مباراة فِيْ دوري المحترفِيْن السعودي بين النصر والدامك فِيْ الجولة الأولى لموسم 2022-2022، فِيْ مباراة انتهت بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. .

مع صافرة الجاسم، لعب المنتخب السعودي مباراة ضد فلسطين فِيْ يونيو 2015، فِيْ التصفِيْات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز السعودية (3-2).

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