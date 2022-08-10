حكَمْ شرعي “يلغي” عقوبة الاتحاد وحمد الله فِيْ قضية النصر !

فجر المحامي عبدالله الشايع أكبر مفاجأة فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية ضد نادي الاتحاد، تضمنت “تسجيلات صوتية”، زاعمًا أن العميد تفاوض مع الحمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده، مع قلعة العلم.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات “لفترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله والمدير مشعل السعيد “4 اشهر”، والمدير التنفِيْذي للنادي حميد آل. – البلوي “6 شهُور”.

حكَمْ قضائي يغير مصير قضية الحمد الله

وكشف الشايع فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” أن إثبات النقابة، الشخص الذي “سرب” التسجيلات الصوتية، حصل على أموال من الانتصار، وشهادته بها أمام الاحتراف. لجنة؛ مصير قضية حمدالله سيتغير تماما.

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وأوضح المحامي عبد الله الشايع أن الحصول على المال مقابل الشهادة بأي حال من الأحوال غير مسموح به ولا يقبله القانون أو القانون.

يشار إلَّى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي قرر الطعَنّْ على قرارات لجنة الاحتراف السعودية أمام مركز التحكيم الرياضي.