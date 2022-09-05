“حكَمْ مونديالي”.. يقود مباراة الرائد والاتحاد بدوري روشن

كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، ظهر اليوم الاثنين، عَنّْ حكَمْ مباراة الرائد والاتحاد، فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي.

وسيدعى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد من قبل نظيره الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل.

وكتبت علاء سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن اللقاء مع الاتحاد والرائد سيترأسه فريق حكَمْ أوروغواي بقيادة الحكَمْ أندريس ماتونتي.

أفادت صحيفة Federal Sports Media أن الحكَمْ الأوروغوياني أندريس مانونت من بين حكام مونديال قطر 2022، وكانت المباراة الأخيرة التي أدارها أمس الأحد فِيْ الدوري الأوروغواياني.

يشار إلَّى أن الاتحاد يحتل المركز السادس فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن، برصيد 4 نقاط، حيث تغلب على العدالة 3-0، وتعادل 0-0 مع الاتفاق.

من جهته، يحتل الرائد المركز الثامن فِيْ جدول الدوري، بثلاث نقاط، بعد خسارته أمام أبها بهدفِيْن مقابل هدف واحد، وتغلبه على الوحدة (1-0).