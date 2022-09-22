حلاوة المولد 2022 قائمة أسعار للعلب فِيْ أشهر المحلات والأسواق

تعرف على قائمة أسعار حلاوة المولد 2022 فِيْ المحلات والأسواق بالكيلوغرامات والمربعات، واختر ما يعجبك ويتناسب مع ميزانيتك

“حلاوة زمان عروس حصان”. كالعادة، يستقبل المصريون المولد النبوي الشريف عَنّْ طريق شراء الحلوى المصنوعة خصيصًا لهذه المناسبة. يختارون بين أسعار وأنواع حلاوة عيد ميلاد 2022 ويستعدون للزيارات وتبادل التهاني والصلاة من أجل العافِيْة. حلوة لم تتذوقها الألسنة من قبل، ليس فقط حلاوتها، بل ارتباطها بالولادة كأنها مذاق فرح.

ومن المقرر أن نحتفل هذا العام فِيْ 12 ربيع الأول 1444 الموافق السبت 8 أكتوبر 2022 بحماسة ليالي الذكرى والتلاوات الدينية وشراء الحلويات. لذلك نراجع معكَمْ الخيارات المختلفة لحلاوة الولادة ومكان شرائها.

قائمة أسعار حلاوة المولد 2022

غالبًا ما تحتوي علب حلوى المولد النبوي على تشكيلة مختلفة من الحلويات، ونحن نتناولها منذ عقود، مع محاولات لإضافة نوع أو أكثر بين الحين والآخر، ولكن أبرز الأشياء التي يمكن أن تحتويها علب الحلوى هِيْ

حمص، فول مدمس، سمسم، فستق، لوز و بندق

نوجا و قشطة

ملبن سادة محشو بالجوز أو البندق

اللديدة والجوزية والبسيمة

أقراص حلوة مع الحمص والسمسم والفول السوداني

والعروس الحلوة والحصان مازالا موجودين ويطالبان بالشراء ضمن حلاوة عيد ميلاد 2022.

تختلف الأسعار حسب أماكن الشراء والتصنيع. وتتراوح أسعار علب الحلويات فِيْ الشوادر بحي السيدة زينب والمناطق الشعبية من 65 جنيها للكيلو إلَّى 140 جنيها للصندوق الواحد بوزن 2 كجم. تختلف الأسعار حسب المكونات وعدد قطع الحلوى والتي تتراوح بين

ويتراوح سعر قطعة الفولي أو السمسة أو الحمص من 8 جنيهات إلَّى 15 جنيهاً.

قرص الفستق ما بين 30 إلَّى 65 جنيها.

سعر حبة الكاجو الصغيرة 40 جنيها، وحتى 80 جنيها للحجم الكبير.

قطعة من الهريسة السادة ما بين 10 الى 12 رطلاً.

سعر قطعة ملبن سادة من 5 الى 12 جنيها.

حبل عادي ملبن من 14 إلَّى 60 رطلاً

سعر ملبن حبل الجمل من 36 جنيها حتى 94 جنيها.

قطعة من 12 الى 30 جنيها.

كيلو نوجا مكسرات من 65 الي 80 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو القشطة من 65 إلَّى 75 جنيهاً.

قطعة من بسمة البندق من 15 إلَّى 36 جنيها.

ودعونا ننتقل إلَّى أسعار علب الحلويات 2022 فِيْ أشهر محلات الحلويات فِيْ مصر.

أسعار علب العبد 2022

تقدم حلويات العبد، التي تعتبر الأشهر والأقدم بين منافسيها، حلاوة المولد 2022 باختلاف تنوعاتها ابتداء من أحجام العلب المختلفة إلَّى اختراع أنواع جديدة من الحلويات. الحلويات بأنواعها.

حلاوة ولادة العبد ولادة بوكس ​​(7) بسعر 65 جنيها

2 ميني حمص

لميني

قرص سمسم صغير

حمص ميني

2 أوراق شجر صغيرة

ملبن ميني سادة

ميني ملبن بين

سمسيا ميني

حمام صغير

علبة هدية حلاوة المولد 2022 خضراء بسعر 1400 جنيه

2 قرص حمص

حبة كبيرة

2 حبة شوكولاتة نوجا

2 جيلي فواكه

حبة كبيرة

2 بذور سمسم

2 ـ المشكلة السودانية

الحمص

دوره المياه

2 لسيدة

بسمة البندق

2 نوجا بالبندق

دمية البندق

3 ملبن جوز

ملبن البندق

ملبن بالفستق

قرص علف اللوز

عدد اللوزتين

جوز الكاجو

رقم لوح الجناح

2 مسدس قرصي

علبة هدية المولد النبوي 2022 الزرقاء بسعر 690 جنيها

3 أقراص حمص صغيرة

6 ميني فوليا

6 حبات سمسم صغيرة

5 ميني ميكس سوداني

3 ميني حمص

2 ميني مكسرات علف

3 لميني

3 حمامات صغيرة

2 قطعة ميني بالبندق بسيمة

4 ميني نوجا بالبندق

4 ميني نوجا فول شوكولاتة

3 ميني جيلي حليب

2 دمى صغيرة بندق

2 ملبن جوز

ملبن البندق

ملبن بالفستق

3 مسدس صغير

2 ميني لوز

2 فندق صغير

علبة حلاوة المولد النبوي (2) بسعر 430 جنيها

2 ميني حمص

3 أوراق صغيرة

3 حبات سمسم صغيرة

3 ميني مكس سوداني

2 ميني حمص

تغذية بيليه صغيرة

2 لميني

حمام صغير

2 ميني بسمة بالبندق

3 ميني نوجا بالبندق

3 ميني نوجا فول شوكولاتة

2 ملين جيلي صغير

2 ملبن ميني سادة

2 دمى صغيرة بندق

ملبن عين الجمل

مزيج مالبان

عدد 2 مدفع صغير

2 ميني لوز

فندق صغير

تختلف كَمْيات الصناديق حسب الأسعار والأحجام. هناك علبة صغيرة من الصفِيْح للعروس بسعر 650 جنيهًا، وصندوق العروس كبير بسعر 1100 جنيهًا، وعلبة هدايا النبيذ بسعر 875 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد تسيباس 2022

تتنوع علب حلاوة المولد 2022 فِيْ حلويات تسيباس من أحجام صغيرة تتكون من 8 قطع بسعر 55 جنيها، وعلب حلويات بدون إضافة سكر بسعر 295 جنيها، وتراوحت أسعار العلب من 120 جنيها. إلَّى 1590 رطلاً، ونعرض لكَمْ مكونات بعض العلب.

علبة كبيرة من حلاوة المولد النبوي بريميوم جاهزة مقابل 1590 جنيها

3 حمص دائري

2 حبة فول سوداني صغيرة مستديرة

2 حبات صغيرة من المكسرات، دائرية

هريسة سادة

سمسم صغير مستدير

6 لفات من أوراق الشجر

6 لفائف سمسم

4 لفائف حمص

2 نوجا الفاكهة

3 علب حليب

2 علبة ملبن كبير

2 زجاجة من المكسرات

2 ملبن فاكهة

2 نوجا الفول السوداني

3 حبات كاجو

2 دمى

2 جيلي فواكه

2 لسيدة

3 حمامات

3 حبات لوز

2 حبة بندق

2 بسيمة سادة

نوجا الفاكهة

حلاوة المولد لوكس بوكس ​​كبير فاخر بسعر 495 جنيها

حمص مستدير صغير

سمسم صغير مستدير

حبة صغيرة مستديرة

مكسرات مشكلة صغيرة

رول توت العليق وجوز الهند

عدد لفة الكاجو

4 لفائف سمسم

4 لفات من أوراق الشجر

لفة اللوز

دلو ملبن بالمكسرات

مات بالفواكه

2 بسمة سادة

حقيبة حمام

2 حبل مالبان

فستق

هريسة سادة

بندقية

2 دمى

رول حمص

دلو جديد

علبة حلاوة من المولد النبى المميز بسعر 690 جنيها

7 لفائف الفستق

6 عبوات من حبل مالبان

7 لفات بندقية

3 عبوات ملبان فستق

3 عبوات من ملبن مستكة

7 لفائف لوز

3 نوجا بالفستق

3 بار نوجا باللوز

3 لفات من الكاجو

أسعار حلاوة مولد مونجيني 2022

اختلفت أسعار حلويات عيد الميلاد 2022 عَنّْد حلويات مونجيني، تبدأ من 135 جنيها للعلبة وحتى 1680 جنيها، وحاول تمييز العلب بإطلاق ألقاب مختلفة مثل الجدع، الهانم، الوالدة. الباشا والكونتيسة والإمبراطور، وتشمل الصناديق تشكيلة واسعة من الحلويات.

حلاوة الولادة علبة الجدع والهنم 17 قطعة بسعر 135 جنيها

قرص الحمص

عدد من القرص semsic

الفراولة هلام

دوميا السودانية

زبيب المشمش

مكس سمسم بالفستق

الحمص

فوليا

السمسم

مكس تفاح نوجا

مكس فراولة نوجا

مكس فول نوجا

خليط الفول والسمسم نوجا

عادي ملبن

نوجا سوداني

علبة حلاوة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم 26 قطعة بسعر 275 جنيها

قرص الفول

رقم قرص الحمص

حبوب السمسم

جيلي برتقالي

الفراولة هلام

شريط جوز الهند

دوميا السودانية

المشمش والبندق

رقم زبيب المشمش

2 حبة فاصوليا

2 حمص

2 سمسم

مكس تفاح نوجا

نوجا فول ميكس

لدي برتقالة

ميلبان رول بالفستق

عدد مالبان رول اللوز

ملبن الجوز الحلو

رقم ملين عادي

نوجا سوداني

قمر الدين نوجا

شريط اللوز

حلاوة المولد النبوي برنس بوكس ​​43 قطعة بسعر 520 جنيها

قرص الفول

رقم قرص الحمص

حبوب السمسم

جيلي برتقالي

عدد جيلي الفراولة

شريط جوز الهند

دمية البندق

رقم المجال السوداني

المشمش والبندق

بار المشمش الزبيب

4 حمص

4 بذور سمسم

4 كريهة

مكس تفاح نوجا

2 مزيج نوجا فول و سمسم

لدي برتقالة

ملبان رول باللوز

2 حبل الجوز ملين

عادي ملبن

2 نوجا بالفستق

2 نوجا سوداني

نوجة قمر الدين

2 بار كاجو

2 بار مسدس

3 قطع من اللوز

حلوى المولد 1444 علبة سلطان 83 قطعة بسعر 1680 جنيها

قرص الفول

2 قرص حمص

حبوب السمسم

4 مولد بسيمة

جيلي برتقالي

الفراولة هلام

2 قطعة جوز الهند

دمية البندق

رقم المجال السوداني

المشمش والبندق

رقم المشمش دوميا

2 حبة مشمش زبيب

4 حمص

4 بذور سمسم

4 كريهة

مكس تفاح نوجا

2 مكس سمسم نوجا

2 مزيج فول نوجا

5 مزيج نوجا فول و سمسم

2 لبرتقالة

1 لفة ملبن بالسكر

1 لفة ملبن بالسمسم

ملبان رول سوداني

4 حبل الجوز مالبان

3 ملبن عادي

4 ملبن فستق

نوجا سوداني

بار الفستق نوجا

نوجة قمر الدين

6 بارات مطعم

6 قطع كاجو

6 بار مسدس

6 قطع من اللوز

أسعار حلاوة مولد لابوار 2022

من علبة المولد الصغيرة إلَّى صينية نحاسية خاصة بأسعار تتراوح من 240 جنيهًا إلَّى 4200 جنيه مصري، تقدم حلواني لابوار مجموعة متنوعة من علب حلاوة المولد 2022، ويمكننا عرض مكونات بعض العلب.

مولد بوكس ​​وسط 40 قطعة بسعر 455 جنيها

ملبن البندق

شريط ملبن بالفستق

ملبن باللوز

لجوز الهند

قطعة حمام

دمية البندق

Domea المجلد. شريط

جزيرة

الفندق

بندقية

لوز

السمسم

فوليا

الحمص

كريمة جوز الهند

قمر الدين باللوز السويسري

شطيرة اللوز

رقم ساندوتش قمر الدين باللوز

شطيرة الفول السوداني

مالبان جيلي

الموز السويسري

حبل الجوز malban

ميني فول

ميني بار حمص

طاب مساؤك

علبة حلاوة المولد النبوي أرابيسك 2350 جنيها

ملبن البندق

مولين فستق

ملبن باللوز

التين مالبان

لجوز الهند

حلوى الحمام

دمية البندق

Domea المجلد. شريط

جزيرة

الفندق

بندقية

لوز

السمسم

فوليا

طاب مساؤك

كريمة جوز الهند

ساندوتش قمر الدين باللوز

ساندوتش بار اللوز

شطيرة الفول السوداني

مالبان جيلي

حبل الجوز malban

سويس رول الفراولة

ميني فول

ملبن التين

الموز السويسري

حلاوة المولد النجمى 2022

تتمتع حلواني للنجوم بمجموعة متنوعة من حلاوة المولد 2022، وتقدمها بأكثر من طريقة مختلفة، من الصناديق إلَّى الصناديق والصواني، وتتراوح أسعارها من 55 جنيهاً لعلبة فاخرة من 10 قطع، حتى علبة المحروسة بـ 44 قطعة كبيرة. قطعه بسعر 2400 جنية.

علبة حلاوة ولادة ماعز 69 قطعة بسعر 850 جنيها

3 شرائح فستق

3 شرائح لوز

3 شرائح بندق

2 شريحة كاجو

4 حبل الجوز مالبان

2 حبات من البسمة

2 زجاجة مرشوشة بالمكسرات

4 سندويتشات جوز الهند والبندق

3 حمام زبيب

3 أعواد زبيب

دمية البندق

رقم فول دوميا

5 بذور سمسم

5 سكينة حمص

5 حبة سكاكين

2 ميني سمسم

6 ميني حمص

قرص صغير مخصص

3 ملبن عادي

مانجو مالبان

2 مالبان جيلي

2 قطعة شوكولاتة

نوجا المكسرات

نوجا فول

2 بيضة هريسة

2 بسمة سادة

علبة كبار الشخصيات حلاوة المولد 1500 جنيه

2 حبة كبيرة ملبن مكسرات

2 حبات كاجو

2 البنادق

2 جناح

2 جيلي ملبن كبير

2 حبة لوز

علف الفاصوليا الكبيرة

2 حبل الجوز مالبان

علف سمسم كبير

2 علف حمص كبير

ساندوتش قمر الدين كبير

2 حبة كبيرة نوجا نوجا

2 ملبن كبير سادة

2 حبة كبيرة بسمة

2 قرص خاص صغير

3 أقراص صغيرة من الحمص أو السمسم

كريمة لوتس بالمكسرات كبيرة

بار نوتيلا كريم كبير

لدي مكسرات كبيرة

حمام المكسرات الكبيرة

عرضنا لكَمْ اسعار الحلويات لميلاد 2022 فِيْ اشهر المحلات والاسواق يمكنكَمْ الاختيار من بينها ما يناسبكَمْ مع توافر تشكيلة كبيرة من انواع الحلويات وكذلك تباين الاسعار والاسعار مع مراعاة جميع الأسعار.