طرحت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك أحدث أغانيها باللهجة المصرية بعَنّْوان “وو حبيبي” بأسلوب فِيْديو كليب، وحظيت بتفاعل كبير مع الجمهُور على المواقع الإعلامية.

وثق مقطع الفِيْديو الذي كتبته هبة حمادة وألحان إيهاب عبد الواحد الفنانة حلا الترك فِيْ مشاهد تمثيلية مختلفة تم تأطيرها فِيْ إطار قِصَّة الأغنية التي تتميز بأجوائها الحيوية وإيقاع الرقص. .

وظهرت الفنانة فِيْ العديد من المشاهد أثناء رقص شرقي مع مجموعة من الفتيات خلال كل جزء من الأغنية.

صوّرت حلا الترك المقطع على مدار يومين فِيْ المهندسين ومدينة الإنتاج الإعلامي فِيْ القاهرة.

وخلال ساعات من إطلاقها، حققت الأغنية قرابة 700 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، فِيْما دفق الجمهُور الأغنية عبر مواقع إعلامية، وسط إشادة بأداء حلا الترك والصورة المرئية للمقطع.

وكانت الفنانة الشابة قد أرادت سابقًا جمهُورًا للمقطع الجديد، ونشرت جزءًا من البرومو وعلقت قائلة “العاشق الذي لا يفِيْ بوعده … أهلا حبيبي”.

فِيْ يناير الماضي، طرحت حلا أغنية بعَنّْوان “أنا مجنون”، حظيت بتفاعل جماهِيْري وسط إشادة واسعة النطاق، لتبشر بإطلاقها القوي مطلع عام 2022.

وتحدثت الترك، 19 سنة، عَنّْ كواليس الأغنية، قائلة إنها لم تختر الأزياء فِيْ الكليب رغم دراستها فِيْ هذا المجال، لكن مصمم أزياء ساعدها بالتشاور مع المخرجة على الظهُور على الإنترنت. مع الأغنية

وأضافت حلا، التي صعدت إلَّى الشهرة فِيْ سن مبكرة للغاية، عَنّْدما شاركت فِيْ برنامج المواهب “أراب جوت تالنت” وهِيْ فِيْ الثامنة من عمرها، أنها تقدم فِيْ أحدث أغانيها شكلا فنيا جديدا لها، واصفة الكليب الجميل. ومجنون.

وأوضح الفنان، “نوع من الحلوة … إنه أسلوب جديد، أنا مراهقة الآن … لذلك كل شخص لديه أفكار جديدة.”

كَمْا احتفلت حلا بالتفاعل الواسع مع الأغنية ووجهت رسالة لجمهُورها عبر حسابها على إنستجرام قالت فِيْها “أشكركَمْ على دعمكَمْ وثقتكَمْ بي … الله يحبك فِيْ كل مكان”.

أغنية “أنا مجنون” من كلمات شهاب أحمد، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، إخراج نيكولا طبال وإنتاج بلاتينيوم ريكوردز.