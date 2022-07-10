حلا شيحة تحذف صورة ابنتها الكبرى بعد جدل خلع الحجاب

حذفت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة صورة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لأطفالها مع والدهم ورفقتها بتحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

لكن الصورة أثارت حالة من الجدل بين كثير من المتابعين، بعد أن ظنوا أن ابنة حلا الكبرى هِيْ الفنانة نفسها، وأنها خلعت حجابها.

كانت الابنة الكبرى للفنانة المصرية المعتزلة تشبه والدتها، لذلك اعتقد بعض المعلقين أن الابنة هِيْ حلا شيحة، وتساءلوا عَنّْ سبب خلعها للحجاب، دون أن يدركوا أنها ليست هِيْ.

وكتبت حلا شيحة على الصورة قبل حذفها “عيد مبارك وأعياد سعيدة .. عيد مبارك للجميع يارب .. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وأمان وراحة طيبة يارب .. تعال ارجع لنا وانت ونحن فِيْ احسن حال يارب “.

وظهرت فِيْ الصورة أولاد حلا الأربعة من زوجها الكندي السابق يوسف هاريسون وهم “هنا وخديجة وأحمد وعائشة” مع جدهم، لكن الفنانة، حتى لا تزيد الجدل، أزالتهم.

وكانت الفنانة حلا شيحة قالت فِيْ مارس الماضي إن ارتداء الحجاب شرف لها ودعت الله أن يتقبلها.

وردا على أحد المتابعين كتبت على إنستغرام “ما أحلى بالحجاب”. قالت حلا الحجاب شرف … اللهم إني أحاول، وأقبله الله.

ظهرت حلا شيحة وهِيْ ترتدي الحجاب مرة أخرى، ابتداء من شهر سبتمبر الماضي، بعد خلعه قبل نحو ثلاث سنوات، ونشرت صورة فِيْ ذلك الوقت عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة “لا يوجد شيء أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي”. الحمد لله “. كَمْا حذف جميع صوره بدون حجاب. عبر حسابه فِيْ الموقع.

فِيْ فبراير 2022 ظهرت هالة خلال حفل زفاف الداعية معز مسعود مرتدية فستانا أبيض محتشما وحجابا من نفس اللون. لمسة من الملحقات البسيطة.

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة فِيْلم “مش أنا”، وشارك فِيْ البطولة الفنان تامر حسني والفنان ماجد الكدواني.

يذكر أن حلا شيحة تزوجت فِيْ البداية من عضو فريق المركز هاني عادل، لكن الزواج لم يدم طويلا وتطلقا. بعد ذلك أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي اعتنق الإسلام قبل عدة سنوات من زواجهما، وأقامت مع زوجها وقتها بالإسكندرية ثم هاجرت إلَّى كندا وأعطته 4 أبناء.

وأشارت تقارير إعلامية فِيْ مايو 2014 إلَّى أنها بدأت العمل كداعية إسلامي فِيْ مركز ديني حيث قدمت سلسلة من الدروس المجانية.

فِيْ أغسطس 2022، أعلنت نبأ خلعها للحجاب وعودتها إلَّى التمثيل بعد انقطاع دام 12 عامًا، وأكدت مشاركتها فِيْ أعمال قريبة، وكانت أول مشاركة لها فِيْ الأعمال الفنية بعد خلع الحجاب هِيْ مسلسل “زلزال”. بطولة محمد رمضان وماجد المصري، قبل أن يعود العام الماضي ويتقاعد من جديد.