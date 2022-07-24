حلا شيحة ترد على شائعات طلاقها من معز مسعود وخلعها الحجاب أنا مش شيخة

ردت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عَنّْ انفصالها عَنّْ الداعية معز مسعود، وخلعها الحجاب.

وقالت شيحة فِيْ رسالة عبر حسابها على انستجرام، إن هذه الأخبار خاطئة وأن علاقتها بزوجها متينة، مشيرة إلَّى أنه لا علاقة له بالرسائل التي تكتبها عبر حساباتها على مواقع التواصل.

الفنانة المعتزلة وثقت صورة جديدة، وعلقت فِيْ رسالتها “إلَّى كل متابعين ومحبي صفحتي والعالم العربي، أريد أن أخبركَمْ أنه لا يوجد أي خبر أكتب عَنّْي وعَنّْ معز بخصوص الطلاق. كلماتي فِيْ المنشور الأخير كانت عامة ولم أقصد أبدًا حدًا معينًا، ومعز بعيد المنال. أخلاقهم واحترامهم، وعار ما يقال على صفحات التواصل الاجتماعي، كل هذا غير صحيح على الإطلاق “.

وأضافت “أنا على صفحتي، أحب أن أشارك معجبي ساعات معانيهم وطريقة لبسهم، وأحب التواصل معهم والتواجد معهم لا أكثر من ناحية حجابي. ، قلت إنني أحاول أن أرتدي مثل الكثير من الفتيات، وهُو بالتأكيد ليس الأفضل، لكن الآن أنا هكذا، والحمد لله، وأنا لست شيخًا، أنا إنسان. إنه أمر طبيعي جدًا، لخيرتي ولسوئي، وجميع البشر على هذا النحو، لذلك لا أحد يقدم عرضًا ضد شخص ما، وبدلاً من المجادلة أو قول كلمات غير مهمة، نتصالح مع أنفسنا ونتوقف عَنّْ الحكَمْ على أنفسنا، فنحن بشر، لا الملائكة. تعال، سامح الجميع.

كانت حلا شيحة قد فتحت باب التكهنات بشأن علاقتها بزوجها الداعية معز مسعود بعد أن نشرت عبر حسابها على إنستجرام خلال الساعات الماضية تدوينة تحتوي على كلمات غامضة، كَمْا وصفها جمهُور “السوشيال ميديا”.

وجاء فِيْ منشور حلا شيحة “لا عيب على الإنسان أن يخطئ، لكن العيب لا يتعلم من هذه الأخطاء … كَمْا لا ينبغي أن يبقى الإنسان محاصرا فِيْ خلافاتهم، ولا أحد يستحق أن يعيش بسببه”. فِيْ حالة حزن مع تفكير طويل “.

وأثار المنشور حيرة الجمهُور الذي بدأ فِيْ التكهن وانتظار انفصال الممثلة المصرية البالغة من العمر 43 عاما عَنّْ زوجها معز مسعود (44 عاما).

ومما زاد التكهنات أن حلا شيحة أرفقت منشورها بمجموعة صور تظهر بعض شعرها خارج الحجاب، مما فتح الباب لأسئلة الجمهُور إذا كانت ستترك الحجاب مرة أخرى وتعود إلَّى العالم. . .