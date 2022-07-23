حلا شيحة تفتح باب التكهنات حول علاقتها بزوجها.. وحجابها يورطها مع الجمهُور

فتحت الفنانة المصرية حلا شيحة باب التكهنات بشأن علاقتها بزوجها الداعية معز مسعود، بعد أن نشرت عبر حسابها على إنستجرام خلال الساعات الماضية تدوينة تحتوي على كلمات غامضة، كَمْا وصفها جمهُور “النصف الاجتماعي”.

وكتبت حلا شيحة “لا عيب على الإنسان أن يخطئ، لكن العيب فِيْ عدم التعلم من هذه الأخطاء … كَمْا يجب ألا يبقى الإنسان محاصرا فِيْ خلافاته. كَمْا لا أحد يستحق أن يعيش بسببه فِيْ حالة حزن طويل الأفكار “.

وأثار المنشور، الذي تم تداوله على الصفحات الفنية لـ “السوشيال ميديا”، وعلى المواقع المحلية والعربية، حيرة للجمهُور الذي بدأ يتكهن ويتوقع انفصال الممثلة المصرية البالغة من العمر 43 عامًا عَنّْ زوجها. معز مسعود، 44.

ومما زاد التكهنات أن حلا شيحة أرفقت منشورها بمجموعة من الصور التي أظهرت بعض شعرها خارج الحجاب، مما فتح الباب لتساؤلات الجمهُور حول ما إذا كانت ستترك الحجاب مرة أخرى وتعود إلَّى عالم الشعر. .

ومن التعليقات على الصور التي نشرتها هالة “أأنت أنت تستعد لحاجة أم ماذا … يا رب كلنا مجرب يا رب”، و “يبدو أنها عادت لتلبس الحجاب، “و” بدأ الشعر يتساقط قليلاً. هل تنوين خلع حجابك لماذا تعرفِيْن نص شعرك هكذا هلا

من ناحية أخرى، انتقد آخر تعليقات الجمهُور وتركيزه على حجاب حلا شيحة قائلا “لماذا تعلقين على الملابس والحجاب والحرية الشخصية والقناعات الشخصية الذنب هُو إرضاء الناس، وليس عبادة وإرضاء رب العالمين. اتركوا الخليقة للخالق والله أعلم عَنّْ النفوس “.

يشار إلَّى أن حلا شيحة أعلنت فِيْ أغسطس 2022، أنها خلعت حجابها وعادت للتمثيل بعد توقف دام 12 عامًا، وأكدت مشاركتها فِيْ العمل الوثيق، واشتراكها الأول فِيْ الأعمال الفنية بعد خلع حجابها. مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.

وفِيْ فبراير من العام 2022، أعلنت حلا شيحة مجددًا أنها ارتدت الحجاب وتخلت عَنّْ الفن، قبل إعلان زواجها من معز مسعود.