حلحلة أزمة الغذاء العالمية.. سفن الحبوب تواصل مغادرة أوكرانيا

واصلت السفن المحملة بالحبوب مغادرة الموانئ الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بعد استئناف الصادرات بعد اتفاق اسطنبول.

أعلنت كييف أن أول سفِيْنة تحمل حبوبًا صادرة من أوكرانيا وصلت إلَّى وجهتها النهائية فِيْ تركيا يوم الاثنين، فِيْما تأخرت سفِيْنة أخرى كان من المقرر أن ترسو على الشواطئ اللبنانية الأحد الماضي.

أبحرت اليوم، الثلاثاء، المزيد من السفن التي تحمل الحبوب الغذائية من الموانئ الأوكرانية، تنفِيْذا للاتفاق الذي أبرمته روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي برعاية تركية، فِيْ محاولة لتخفِيْف أثر أزمة الغذاء العالمية.

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن سفِيْنة أوشن ليون غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني متجهة إلَّى كوريا الجنوبية على متنها 64.7 ألف طن من الذرة.

غادرت سفِيْنة رحمي ياغجي على متنها 5.3 ألف طن من دقيق بذور عباد الشمس إلَّى اسطنبول.

تنفِيْذ الاتفاقية

قالت وزارة الدفاع التركية إن نحو 243 ألف طن من الذرة تم تصديرها من أوكرانيا حتى الآن على متن سبع سفن منذ غادرت أول سفِيْنة فِيْ الأول من أغسطس، وفقًا للاتفاقية الموقعة الشهر الماضي.

ورفضت السفِيْنة الأولى التي أبحرت بموجب الاتفاق، وعلى متنها 26.5 ألف طن من الذرة، من استقبالها فِيْ لبنان بسبب “تأخير تسليم استمر خمسة أشهر”، بحسب المشتري اللبناني، بحسب ما أوردته مجلة فوربس الشرق الأوسط.

توقفت شحنات الحبوب فِيْ أوكرانيا منذ 24 فبراير، مما أدى إلَّى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهِيْ والوقود والأسمدة.

توسطت تركيا والأمم المتحدة بين روسيا وكييف بهدف السماح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب من وإلَّى تشورنومورسك وأوديسا وميناء بيفدني.

سفِيْنة “Polaarnet”

غادرت سفِيْنة الشحن التركية “بولارنت” ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الجمعة، محملة بـ12 ألف طن من الذرة، ووصلت إلَّى وجهتها بعد تفتيش من قبل مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول وفقا لبنود الاتفاقية الدولية الموقعة فِيْ يوليو، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية فِيْ بيان.

ونقل البيان عَنّْ الوزير أولكسندر كوبراكوف قوله “تتيح لنا هذه التجربة الناجحة الأولى أن نكون متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية”، وشكر طاقم بولارنت على كونهم أول من اختبر هذه الآلية.

وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقيات منفصلة، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية على الرغم من الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية على الرغم من العقوبات الغربية.

من جهة أخرى، لم تصل سفِيْنة الشحن “رزوني” إلَّى وجهتها على شواطئ طرابلس (لبنان) الأحد كَمْا كان متوقعا. وتحمل سفِيْنة رازوني التي ترفع علم سيراليون، والتي غادرت يوم الاثنين 1 أغسطس، ميناء أوديسا، وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة.

وقالت السفارة الأوكرانية فِيْ لبنان إن “المشتري النهائي فِيْ لبنان رفض قبول الشحنة بسبب التأخير فِيْ شروط التسليم (خمسة أشهر)”.

وأضافت السفارة، فِيْ تغريدة على موقع “تويتر”، أن “المرسل بالتالي يبحث عَنّْ متلقي آخر. قد يكون فِيْ لبنان أو فِيْ دولة أخرى”.

وغادرت ثماني سفن الموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق، بحسب السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلَّى توقع ما يتراوح بين ثلاث إلَّى خمس سفن يوميا فِيْ الأسبوعين المقبلين، بحسب وكالة فرانس برس.