“حلحلة” لأزمة إضراب موظفِيْ الحكومة فِيْ لبنان.. وعود ميقاتي

أعلن وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، عَنّْ عدة حلول وافقت عليها حكومة بلاده، لإنهاء الإضراب المستمر لموظفِيْ الإدارة العامة.

دخل إضراب موظفِيْ الإدارة العامة فِيْ لبنان حيز التنفِيْذ فِيْ الثالث عشر من شهر حزيران الماضي، احتجاجًا على عدم تلبية الدولة لمطالبهم، وأهمها تصحيح أجورهم وزيادة بدلات النقل والمزايا الصحية، بعد انخفضت قيمة رواتبهم إلَّى أدنى مستوياتها.

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماع “اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع تداعيات الأزمة المالية على عمل المرافق العامة، لبحث ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام”.

وشدد ميقاتي على أنه “رغم صعوبة الوضع المالي فِيْ البلاد، فإننا نسعى جاهدين لتوفِيْر كافة الإمكانيات للعاملين فِيْ القطاع العام.

وقال إن الإضراب عَنّْ حقه ليس حلاً مستداماً، لأنه يشل مفاصل الدولة ويوقف الإيرادات التي من شأنها تحسين الأوضاع فِيْ البلاد وزيادة الرواتب.

وقال تلبية المطالب دفعة واحدة “مستحيل” ويؤدي إلَّى مزيد من التدهُور فِيْ أوضاع البلاد.

وبعد الاجتماع أعلن وزير العمل مصطفى بيرم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الحلول من بينها دفع مساعدة اجتماعية نصف راتب لمدة 3 أشهر، ودفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل الراتب الكامل كل شهر، ابتداء من يوليو.

كَمْا تم الاتفاق على النظر فِيْ مضاعفة الرواتب بعد المصادقة على الميزانية وفِيْ ضوء الإيرادات التي سيتم تحصيلها وبدل تحويل يومي للحضور الفعلي 95 ألف جنيه (حاليا 64 ألف جنيه).

وحول موافقة القطاع العام على هذه القرارات قال “نحن بصراحة وهذا هُو موقف اللجنة. نحن لا نعطي وعودا وردية، لكننا نقول إن هناك أزمة حاليا فِيْ الإيرادات “.

وحذر من أن الموظفِيْن لن يعودوا إلَّى عملهم وأن ذلك يشكل خطورة على الرواتب.

يطالب موظفو القطاع العام بتحويل رواتبهم من الليرة اللبنانية إلَّى الدولار حسب سعر الصرف الرسمي وتدفع لهم على أساس سعر 8000 ألف ليرة أي إذا كان راتب الموظف واحد ونصف. مليون جنيه أي ما يعادل 1000 دولار بسعر الصرف الرسمي، يصبح 8 ملايين جنيه حسب سعر الصرف 8 آلاف جنيه.

وردا على مقترحات الحكومة، قالت مصادر من جمعية موظفِيْ القطاع العام لـ “العرب اليوم نيوز” إنها تتطلع بإيجابية لقرارات الحكومة وستعقد اجتماعات مفتوحة ابتداء من غد الثلاثاء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.