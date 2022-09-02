علق الملحن والموسيقي المصري حلمي بكر، على مقطع الفِيْديو الذي صدر أمس الخميس، والذي كشف فِيْه شاب من “صانع الجبس” موهبته فِيْ الغناء، مطالبا إياهم باكتشافها حتى ينفقها على نفسه وعلى أسرته، مماثل. إلَّى فِيْديو “المطرب النقاش” أحمد سالم الذي صعدت أصواته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام وتمكن من إيجاد طريقة لصنع غنائه الاحترافِيْ فِيْ المستقبل بمساعدة المطرب المصري رامي جمال.

وقال حلمي بكر فِيْ حديث لـ “العرب اليوم”، إنه لا يفضل استخدام المهنة الأساسية لإظهار الموهبة الغنائية، ويريد الغناء بشكل احترافِيْ، مشيرًا إلَّى أننا نعيش فِيْ عصر الأبواب المفتوحة لكل ما هُو رخيص. .

وأوضح حلمي بكر أن وجود مهنة لأي شخص لا يعَنّْي أنه يعارض فنه.

وشدد حلمي بكر على أنه لا يمكن لأحد أن يواجه ما يحدث، خاصة وأننا لم نواجه شيئًا منذ فترة طويلة، معلقًا “قلنا منذ فترة عملنا للحاج ولسوء الحظ نحن فقراء”.

وأضاف الملحن الشهِيْر “ليس كل من لديه مهنة لديه مهنة ويقولون إنني غني .. الفن ليس له علاقة بالمهنة”.

وكان حلمي بكر قد أعرب فِيْ وقت سابق عَنّْ رأيه فِيْ موهبة شاب مصري يعمل كـ “نقاش”، فِيْ سياق تداول مقطع فِيْديو له على منصات التواصل الاجتماعي، وهُو يؤدي أغنية “بكرة يا حبيبي” للفنان. الفنانة وردة الجزائري وسط تفاعل مكثف من الجمهُور ونجوم الغناء، حتى رامي جمال طلب طريقة للتواصل معه حتى يتعاونوا معًا فِيْ الفترة المقبلة.

وقال بكر، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، إنه شاهد مقطع الفِيْديو الخاص بالشاب الذي يعمل “مذيعًا”، وتابع “الولد لديه صوت عذب ويؤدي بشكل صحيح”. يمتلك الرجل أسلوبًا يجعل الملحن قادرًا على استخراج شيء مميز منه.

أوضح حلمي بكر أن الطريقة التي ظهر بها لا تعتمد على العمل الفردي أو من خلال دويتو مع أحد المطربين، فهُو يظهر وسط الحشد “.

وحلمي بكر، أن ما يميز هذا الشاب عَنّْ غيره أنه يعرف كَيْفَ يفرق جيدًا وله أسلوبه الخاص، موضحًا “لا أنصحه ولا لمن يريد التعاون معه. الأول الشيء هُو أن شخصًا ما لديك فرصة.