حلمي بكر عَنّْ ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين لن أدخل أرضا “موبوءة”

استجاب الموسيقار والملحن المصري حلمي بكر للمطالب التي أثيرت بشأن ترشيحه لمنصب نقيب الموسيقيين خلفا لهاني شاكر الذي قدم استقالته رسميا فِيْ أواخر يونيو بقوله إنه لا ينوي الترشح لهذا المنصب لأنه لن يدخل. أرض “موبوءة”.

وأكد بكر فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم” أن نادية مصطفى، عضو مجلس النقابة، تحدثت معه عَنّْ ترشيحه للمنصب، لكونه واجهة، وكاريزما، وشخصية.

وأضاف “يجب أن يرحل المستشارون الذين هم فِيْ مواجهة النقابة، لأنه فِيْ العمليات الخطيرة جدًا، ومن يخشى مكانًا عليه أن يخشى مكانًا نظيفًا، فكَيْفَ تخاف منه وهناك أفاعي تخطط لكل شيء”

وأشار إلَّى أن النقابة بحاجة إلَّى تدخل الدولة وليس الأفراد، لأنه يتم تنفِيْذ عمليات خطيرة، ومن خلال الموقع الرسميك يجب على الدولة التحرك لاتخاذ إجراءات وقرارات جادة بشأن ما يحدث فِيْ الاتحاد.

بعد حلمي بكر قال “نقول قلنا للحظة يجب على الدولة أن تتحرك وليس هناك حركة. هل أنا من أتحرك .. الأرضية موبوءة ولن أفلت. الدورات الناجحين كَيْفَ تخاف عليهم

وأشار حلمي بكر إلَّى أنه لن يترشح لمنصب نقيب موسيقيين، حتى لو تدخلت الدولة ووضعت يديها عليه، وتابع “ما دامت فِيْ مكان يزن مليون ميزان، ونحن وضعَنّْا الفني فِيْ كوننا حاضرين من أجل النقابة والحاضرين فِيْ مكان النقابة، الذين يعملون بدون تصاريح. ماذا الدولة تدور “.

وأشار بكر إلَّى أنه يدعم مصطفى كامل كَمْرشح لمنصب نقيب الموسيقيين خلال الدورة المقبلة، خاصة أنه كان له جلسة سابقة فاز فِيْها، وعلق قائلاً “إذا أجريت الانتخابات بهذه الطريقة فِيْنبغي تعويضه. . فِيْ الاتحاد، واجب الدولة، ثم لا، أولئك الذين يجرون الانتخابات هم الذين يرتكبون جرائم ضد النقابة “.

وأكد حلمي بكر أن دعمه لمصطفى كامل لا يعَنّْي أنه سينصحه بفعل شيء، مضيفًا “مصطفى يعلم كل الحاجات.