حلمي بكر ما يحدث بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب لعب عيال

واصل الموسيقار المصري حلمي بكر هجومه على النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق حبيب، مؤكدا أنهما لم يفترقا وأن المشاكل والأزمات التي حدثت بينهما كان آخرها الدعوى التي رفعها المستشار ياسر. قنطوش محامي شيرين بالنائب العام ضد حبيب على اغنية “غاب الفرح”.

حلمي بكر، 84 عاما، قدم حوالي 1500 لحن لمطربين عرب كبار أمثال ليلى مراد، وردة الجزائري، وعلي الحجار وغيرهم، وقدم 48 مسرحية غنائية أشهرها “سيدتي الجميلة” و “حواديت”. وشهدت عودة شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بعد غياب طويل. لا يتم احتساب العائد الفعلي ؛ بسبب المشاكل التي صاحبت ذلك.

وقالت الملحن المصري فِيْ تصريحات لوسائل إعلام علقت عليها وسائل إعلام محلية وعربية خلال الساعات الماضية، إن “عودة شيرين عبد الوهاب بالكلمات والمشاكل الأسرية ليست عودة حقيقية، وعليها أن ترمي حياتها كلها وراءها. ظهره ووجهه “. يبقى من أجل الفن، لأنه يضيع اسمه فِيْ المشاكل “.

وأضافت حلمي بكر التي كانت قد أثارت الجدل سابقًا بتصريحاتها حول العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وزعمها السابق حسام حبيب، وادعائها عدم الانفصال “عرفت منذ البداية أنها وحسام حبيب”. مطلقات. وكلماتي كانت صحيحة وقلت انها حامل والآن سيجيبون بعضهم البعض وسرعان ما يتصالحون لان هذا يلعب “اطفال”.

وكانت حلمي بكر تحدثت فِيْ وقت سابق عَنّْ ظهُور المغنية المصرية حليقة الرأس بعد طلاقها، قائلة إن “ما فعلته شيرين عَنّْدما ظهرت حليقة الرأس فِيْ حفلة كان مجرد إعلان لأغانيها الجديدة، وأنها تحدثت عَنّْ أمور كانت” من المفترض أن يتم الحديث عَنّْها، مثل الإنجاب وتجميد البويضات “.

المطالب المتبادلة

قبل أيام رفع المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين بلاغًا للنائب العام حمادة الصاوي ضد حبيب بتهمة خيانة الأمانة ومصادرة أمواله، و “عدي الكل” “حبيبي”. فِيْن “و” كينت فِيْن “رغم أن شيرين دفعت ثمن كلمات الأغاني والألحان من مالها الخاص.

يذكر أن حسام حبيب أكد أنه سيتقدم بشكوى ضد شيرين لدى النائب العام المصري، بسبب استيلاءها على أغنيات من ألبومه الذي كان يملكه، حيث كلف محاميه المستشار جميل سعيد بالحصول على حقوقه. . .