حلمي بكر هاني شاكر سبب انتشار “الفن الهابط”.. وهُو إداري “فاشل”

أطلق الموسيقار المصري حلمي بكر النار مرة أخرى على الفنان هاني شاكر، على نتائج إدارته على رأس اتحاد المهن الموسيقية، قبل استقالته فِيْ يوليو الماضي.

واتهم بكر الفنان هاني شاكر بأنه سبب انتشار “الفن المنخفض”، مبيناً أنه كان يمنح تصاريح لمغنيي المهرجان الذين وصفهم بـ “القمامة”، بينما كان فِيْ طليعة عمله نقيب الموسيقيين.

ووصف الموسيقار المصري هاني شاكر بأنه “مطرب كبير” لكنه “إداري فاشل” متسائلاً “ما سبب تراجع الفن الغنائي الموجود اليوم التصاريح التي أعطوها لكل هذه القمامة، وما كان مخبأ كان أكبر.

حلمي بكر يدعم مصطفى كامل

وجدد حلمي بكر دعمه للفنان مصطفى كامل الذي كان يترشح لمنصب النقيب، قائلا “هُو الأفضل لهذا المكان، وعملية تشتيت الأصوات لا تحدث لأن البعض يدخل الانتخابات دون شعبية”. أو كيان “.

وأضاف “كانت لدي دورة سابقة وكانت حاسمة ومتعلمة للجميع، ولهذا لا أريدها”.

تعرض حلمي بكر لأزمة صحية خلال تواجده فِيْ النقابة لدعم مصطفى كامل فِيْ الانتخابات، وقال إن ما حدث سببه إجهاده من قلة النوم وعدم الأكل مما جعله يشعر بنوع من التعب. لكن الأمور لم تصل إلَّى مرحلة الإغماء كَمْا ورد.

وأوضح أنه أكل وعاد إلَّى المنزل ليخلد إلَّى النوم، وعلق قائلاً “لا أعرف لماذا يخبرني الجميع أنني متعب ومغمى عليه. لا، أنا فِيْ المنزل وأنام جيدًا.”

وكانت حلمي بكر قد أكدت مؤخرًا أن عضوة مجلس النقابة نادية مصطفى أخبرتها عَنّْ الترشح لمنصب لأنه واجهة وجاذبية وشخصية، لكنها رفضت الأمر برمته، مبررة ذلك بقولها “الأمر لا يعمل، ويجب اقتلاع الاتحاد “.

وأضاف “يجب على المستشارين فِيْ مواجهة النقابة السير، لأنه فِيْ العمليات الخطيرة جدًا، ومن يخشى مكانًا عليه أن يخشى مكانًا نظيفًا. كَيْفَ تخاف وهناك أفاعي تخطط لكل شيء”

حلمي بكر يطالب بتدخل الدولة لحل مشكلة النقابة

وشدد على أن النقابة بحاجة إلَّى تدخل الدولة وليس الأفراد، لأنه يتم تنفِيْذ عمليات خطيرة، ومن خلال الموقع الرسميك يجب على الدولة التحرك لاتخاذ إجراءات وقرارات جادة بشأن ما يحدث فِيْ أروقة النقابة.