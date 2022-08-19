حلمي بكر يبدي رأيه بموهبة “نقاش” طلبه رامي جمال للغناء.. ويضع شرطا لتفوقه

أبدى الموسيقار والملحن المصري حلمي بكر رأيه فِيْ موهبة شاب مصري يعمل كـ “نقاش”، فِيْ سياق تداول مقطع فِيْديو له على منصات التواصل الاجتماعي وهُو يؤدي أغنية “بكرا يا حبيبي”. الفنانة وردة الجزائري، وسط تفاعل مكثف من الجمهُور ونجوم الغناء، طلب رامي جمال من أجلها وسيلة للتواصل معه حتى يتعاونوا معًا فِيْ الفترة المقبلة.

ونجح الشاب المصري المسمى “أحمد سالم” فِيْ لفت الأنظار بصوته، حيث عُرف بين الجمهُور بـ “الكانتانتي النقاش”، بعد ظهُوره فِيْ مقطع صوتي وهُو يقدم الأغنية بطريقة جعلت الجمهُور. سيؤكد الجمهُور أنه أفضل من كثيرين على الساحة، وأصبح حديث المواقع الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال حلمي بكر، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إنه شاهد مقطع الفِيْديو الخاص بالشاب الذي يعمل “مذيعًا”، وتابع “الصبي يتمتع بصوت عذب ويؤدي بشكل صحيح”. يمتلك الرجل أسلوبًا يجعل الملحن قادرًا على استخراج شيء مميز منه.

وأوضح بكر أن طريقة ظهُوره لا تعتمد على عمله الفردي أو من خلال دويتو مع أحد المطربين، حيث وضع شرطًا على طريقة الظهُور قائلاً “أهم شيء كَيْفَ يظهر، ومتى”. . وكَيْفَ ينتشر فِيْ خضم الفوضى التي نعيشها فِيْ عالم الغناء لأنه عليك أن تختار الطريقة التي تظهر بها وسط الحشد “.

وأشار حلمي بكر إلَّى أن ما يميز هذا الشاب عَنّْ غيره هُو أنه يعرف كَيْفَ يفرق جيداً وله أسلوبه الخاص، مضيفاً “لا أنصح حتى لمن يريد التعاون معه، فلديه فرصة. . “

وكان الفنان رامي جمال قد أبدى إعجابه بصوت المناقشة، حيث نشر فِيْديو له وهُو يغني أثناء العمل. “

وأضاف “أريد أن أغني أغنية دويتو معك، وأريد أن أجعلك أغنية كهبة مني، وإن أعطاك الله قبولًا ورأيت أنه كاتبه حقًا سأجعلك”. محضر ننظفه مع دانا ومن يقولون ان صوتها حلو .. لا يا جماعة هذا احلى من حلو مرتين “.