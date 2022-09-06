حلمي بكر يدخل بمشادة مع مذيعة مصرية على الهُواء بسبب حميد الشاعري

دخل الموسيقار المصري حلمي بكر فِيْ جدال مع مقدم برنامج تلفزيوني على قناة “الشمس”، بعد أن غضب الأول عَنّْدما طلب منه الرد على رسالة نديم نجل الفنان حميد الشمس. زيف. شاعري.

وأثناء قراءة المراسل لرسالة ابن الشاعري ضد بكر قاطعها الأخير بقولها ما تقولينه غلط لن أسمح به ولن أقبله فمن هُو ابن من قال هذا. الشخص الذي ذكرته هُو الذي جرب ذلك فِيْ النقابة “.

وأضاف غاضبًا “قبل أن تنتهِيْ، أتيت إلَّى البرنامج. أحتاج اليوم. هل تخبرني كَمْ لأني بحاجة”، الذي لم يستطع المذيع الرد عليه.

علق حلمي بكر بشكل غير مباشر على حميد الشاعري ونجله قائلاً “هذه الأيام نقرأ الكثير من الإهانات. يأتي شخص ويهِيْن أي دماغ فِيْ الأعلى ليبدو وكأنه عملاق، ونكتشف أنه قزم . “

حلمي بكر لم أهاجم حميد الشاعري

وشدد الموسيقار المصري على أنه لم يهاجم الفنان حميد الشاعري من قبل، قائلاً “أنا لم أهاجمه أيضاً، ويمكنني القول إنه يفهم الموسيقى أو لا يفهم الموسيقى، وحصل على عضوية النقابة بصفتها عضوًا فِيْ النقابة”. انضم احتراما لاسمه ؛ ​​لأنه يمكن أن يكون لديك موهبة، ولكن الدراسة شيء والموهبة شيء آخر، وإذا أضفت الدراسة إلَّى الموهبة، فستكون عملاقًا “.

وأوضح حلمي بكر “ذات يوم يا حميد كانت أموالي هِيْ الدنيا وغيرت الطريقة القائمة، وجاءت الأجيال من بعده، ولم أخاطب حميد بأي إهانات، وفِيْ الأسبوعين الماضيين كان هناك من قال ان حميد يريد زيارتك اهلا بك “.

عاد المذيع واستفزاز حميد الشاعر ليغير لحن الأغنية العربية ذات يوم، ليرد “يا العربي ليس العرب، لما يجرهم خيلان، فقال له المذيع” لا هذه السياسة فِيْ البرنامج.

حلمي بكر يحرض على رفع شكوى ضد نجل الفنان حميد الشاعري

يشار إلَّى أن حلمي بكر استثار، منتصف شهر يوليو الماضي، بلاغًا أمام النيابة العامة بتهمة السب والقذف بحق نجل الفنان حميد الشاعري “نديم”، بعد اعتداء الأخير عليه.

وكان نديم بن حميد الشاعري قد شن هجوما عَنّْيفا على حلمي بكر، مستشهدا “بانتقاده المستمر لوالده واستخفافه بعمله” على شاشات التلفزيون.

وقال الموسيقار حلمي بكر “حميد الشاعري الآن ليس من قدم الموسيقى فِيْ الماضي، وهُو يتحدث عَنّْ حياته الشخصية أكثر من الموسيقى”.

وعَنّْ هجوم ابن حميد الشاعري قال “بكر” “لا يحترم أن يسخر مني ابن حميد الشاعري، وكان ينفع الأب أن يورث ابنه الفن لا الأقوال،” كل العالم يرى حجمه “.

وهدد حلمي بكر بإحالة الأزمة إلَّى القضاء وقال إن بإمكانه رفع شكوى إلَّى النيابة العامة ضد ابن حميد الشاعري بتهمة التشهِيْر.

ابن حميد الشاعر ينتقد حلمي بكر

نديم الشاعري نجل الفنان حميد الشاعري هاجم الملحن حلمي بكر. وبسبب انتقاداته المستمرة لوالده، كتب على حسابه على فِيْسبوك “أستاذ حلمي، إذا احتجت إلَّى مساعدة مالية أو نفسية فلن يتأخر الكابو عَنّْك”.

وأضاف “لايمكنك أن تذهب فِيْ برنامج يرد على سيرة حميد الشاعري الذي قصته للأسف لا تريد قصته فنيا أو معَنّْويا للأسف. لمدة 30 عاما لا يفعل شيئا. فِيْ حياته بصرف النظر عَنّْ استخفاف الناس والفنانين وأعمالهم “.