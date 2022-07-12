حلمي بكر يرد على حميد الشاعري بشأن الهجوم عليه وقطعيته لـ 10 سنوات

كسر الملحن والموسيقي المصري حلمي بكر صمته بعد تصريحات للمغني الليبي المقيم فِيْ مصر، حميد الشاعري، بأنه تعرض للاعتداء لمدة 10 سنوات وقاطعته خلال تلك الفترة حتى تعاونا من خلال أوبريت الحلم العربي “.

وقال حلمي بكر فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم” إنه لم يهاجمه إطلاقا بل ما حدث وما يربطه بحميد الشاعري الذي تقدم بطلب للانضمام إلَّى نقابة المهن الموسيقية عَنّْدما كان فِيْ منصبه. نائب النقيب، مضيفًا أنه كان متخصصًا فِيْ إجراء الاختبارات للمغنين والملحنين لدخول النقابة، وفِيْ ذلك الوقت حصل على الانتساب باعتباره تابعًا.

وأشار حلمي بكر إلَّى أن سبب التعاون مع حميد الشاعري من خلال أوبريت “الحلم العربي” كان من خلال المنتج أحمد العريان، وفِيْ ذلك الوقت كانت الفكرة عَنّْ حامد. اختير يحيى الموجي عالما لأنه ملحن يعبر عَنّْ الشباب. حيث يعمل الأول على “tombo”، والثاني على “وتر”.

وأكد حلمي بكر أنه بحكَمْ منصبه قبل من يراه مناسبًا لعضوية النقابة، مبينًا أنه لم يقاطع حميد الشاعري أو غيره، بل أبدى رأيه الشخصي فِيْ مشروعه الفني الذي يراه علميًا. الراي اولا ثم بعد ذلك “انا لا اقاطع احدا ولكن رأيي العلمي المهم هُو الاساس فِيْ الموضوع واين حميد الشاعري حاليا فِيْ خضم دخول اجيال واجيال ومن بينهم المقبولين والمرفوضين وغير المناسبين “.

وأضاف حلمي بكر أن حميد الشاعري له الحرية فِيْ الإدلاء بتصريحات سواء أثنى أو يشكو، مضيفًا “من وجهة نظري فِيْ تجربة حامد الشاعري الفنية، مواجهته بسؤال متى أنت أفضل سائق فِيْ العالم وليس لديك رخصة قيادة، هل ستحصل على تذكرة أم لا “بالطبع ستحصل على تذكرة.

وكان حميد الشاعري قد قال خلال استضافته لبرنامج “معكَمْ منى الشاذلي” المذاع على قناة سي بي سي، إنه يعتبر الموسيقار حلمي بكر قِصَّة، لكن هجومه عليه كان شخصيًا، وهاجم مشروعه فِيْ بطريقة صعبة خلال 10 سنوات، لكنها لم تستجب وقتها.

وأضاف حميد الشاعري “مرت الأيام وجاء المنتج أحمد العريان على أنغام القاهرة وأنا أسجل أغنية” عودوني “مع عمرو دياب، واقترح عليّ فكرة تأليف أغنية عَنّْ الفنانة. الوطن العربي، غناه مطربو الدول العربية، وهُو أوبريت الحلم العربي، ألحان حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وكلمات الشاعر مدحت العدل، وكان أول تعاون بيننا بعد خلاف. وانفصال استمر 10 سنوات.

يشار إلَّى أن أوبريت “الحلم العربي” الذي عرض لأول مرة عام 1998، يعد من أشهر الأغاني التي تعبر عَنّْ حلم الوحدة العربية، بصوت أكثر من 20 مطربًا ومغنية من مختلف الدول العربية.