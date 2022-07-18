حلمي بكر يرد على هاني شاكر بشأن ترشيح مصطفى كامل نقيبًا للموسيقيين

رد الملحن والموسيقي المصري حلمي بكر على المطرب المصري هاني شاكر بشأن تصريحات الأخير، حول أول ترشيح للفنان مصطفى كامل نقيبًا للموسيقيين خلفًا له، بعد أن قدم استقالته قبل عام من الاحتفال بالاحتفال. الانتخابات. بطبيعة الحال، الإشارة إلَّى أن الدرس ليس بالكلمات بل بالواقع.

وكان هاني شاكر قد علق عبر “فوشيه” فِيْ مؤتمر عقد بلبنان على كلمة حلمي بكر، حيث رشح مصطفى كامل لرئاسة اتحاد الموسيقيين خلفًا له، مبينًا أن الأمر ليس برأي حلمي. أو غيره، لكن هناك جمعية عمومية تنتخب خليفته على أساس الانتخابات المقبلة.

وأوضح حلمي بكر، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، أنه فِيْ كل مرة يتحدث فِيْها هاني شاكر عَنّْ النقابة، يكشف عَنّْ عيوبها أكثر من مزاياها، ومن خلال الموقع الرسمي يجب أن يسكت لأنه أكثر بلاغة من الأقوال، مما يعَنّْي أن النقابة أثناء إدارة هاني فِيْها كان يعاني من أزمة فِيْ تفعيل القانون، وهُو ما يعتبر أن ترشيح مصطفى كامل كافٍ لأن لديه “مسامير” أي أنه يقوم بتفعيل القانون بشكل عام، وهذا لا يعَنّْي أنه “سفاح”.

وأشار حلمي بكر إلَّى أنه من المعروف أن انتخاب النقيب سيكون فِيْ الهِيْئة العامة للنقابة وبشرف ونزاهة، لكن لا يوجد إضافة فِيْ حديث هاني شاكر، معلقًا “أعَنّْي عَنّْدما أقول رأيي، هُو ما يزعجك “.

وأكد الموسيقار المصري أنه كان عضوا فِيْ جمعية عمومية لثلاث دورات وليس ببعيد عَنّْ النقابة، لكن من الضروري تفعيل القانون الذي لا يعرف أحد كَيْفَِيْة تفعيله.

وأوضح أن مصطفى كامل هُو الأنسب حاليًا لتولي منصب نقيب الموسيقيين لأنه يقوم بتفعيل القوانين واللوائح، وتابع “سمعَنّْا أنه يظهر الآن على السطح ويطفو”، فِيْ إشارة إلَّى اعتراضه على اقتراح هاني شاكر. مناقشة الأعمال النقابية فِيْ المستقبل طالما أنه قدم استقالته دون مقابل.

وكان مصطفى كامل قد قال فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” إنه تلقى مئات المكالمات من موسيقيين يطلبون منه التقدم لمنصب النقيب خلفا للمطرب هاني شاكر، مضيفا أن بعض مختلسي أموال النقابة يخشون عَنّْدما يسمعون اسمه يتردد. بين الموسيقيين الذين يطالبون بترشيحه.

وبعد مصطفى كامل يطالب الدولة بوضع اليد على النقابة والرقابة الصارمة عليها، ثم يتخذ قراره بالترشح لأنه لن يتمكن من إدارة “عصابة” بهذه الطريقة، مشيرًا إلَّى أن هناك 5 أسماء معروفة يديرون النقابة لمصلحتهم الشخصية.

يشار إلَّى أن الفنان هاني شاكر أعلن، مؤخرًا، استقالته من رئاسة اتحاد المهن الموسيقية، بعد الأزمة الأخيرة التي نشأت خلال المؤتمر الصحفِيْ بين حسن شاكوش وفرقة الإيقاع.