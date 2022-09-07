حلمي بكر يعلق على عدم معرفة هاني شاكر بأغاني عبد الوهاب وأم كلثوم الممنوعة

أبدى الملحن والموسيقي المصري حلمي بكر استيائه من جهل الفنان هاني شاكر بمصير بعض أغاني الثلاثي محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وسيد مكاوي، والتي صيغت على شكل سؤال عبر أحد العروض، وظهر وقتها غير مدرك لمعرفته بتلك الأغاني.

وظهر مقطع فِيْديو انتشر على نطاق واسع فِيْ الساعات الماضية على هاني شاكر كضيف على برنامج “برلمان الشعب”، حيث سئل عَنّْ كلمة “خمور وحشيش” التي ظهرت فِيْ أحد المهرجانات. ‘وتم منعه فِيْ ذلك الوقت من العرض، على الرغم من الكلمات من نفس النوع فِيْ الأغاني القديمة.

لم يكن هاني شاكر على علم بهذه الأغاني التي أثارت الجدل بين الجمهُور، لكونه فنان ذو مسيرة مهنية كبيرة، بالإضافة إلَّى أنه فِيْ ذلك الوقت لم يستقيل من منصبه كقائد للموسيقيين، منذ ذلك التاريخ. وجاء عرض البرنامج قبل أيام قليلة من استقالته.

حلمي بكر هذه الأغاني ممنوعة

وقال حلمي بكر فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” إن أغنياتي “الدنيا سيجارة وكأس” لمحمد عبد الوهاب، و “شام لي يا ناك كوكايين كغ” لسيد مكاوي، تم منعهما من المشاركة فِيْ البرنامج. عرض منذ أن غنوا فِيْ الماضي، وأصبحت أغنية أم كلثوم “المرض والفسق” لا. تعرض لانتهاء وقته، مشيرة إلَّى أن الإذاعة اتخذت قرارًا بعدم عرض تلك الأغاني وحتى الآن المنع. لا يزال ساري المفعول.

وأشار حلمي بكر إلَّى أن الحكومة تدخلت بدورها فِيْ هذه الأغاني ومنعت من الظهُور، وعلق قائلاً “هاني شاكر لم يكن يعلم، ولم يكن لديه إجابة لكن كان من المفترض أن يجيب”. يتم دفع ثمن انتشار أغاني المهرجانات التي تحتوي على كلمات فِيْ الجيل الحالي.

وطالب حلمي بكر هاني شاكر بالرد على الجدل حول عدم تجاوبه مع هذه الأغاني، معتبرا إياه مخطئا فِيْ منصبه، وتابع “لأنه مردش يتحمل المسؤولية … وإن لم أعرف. أن الوضع أسوأ “.

مضيف “مجلس الشعب” يسأل هاني شاكر عَنّْ كلمات الأغاني القديمة

وكان مقدم برنامج “برلمان شعب” قد سأل الفنان هاني شاكر “مثل الخمر والحشيش فِيْ الحفلات … فِيْ الأغاني القديمة بالكلمات .. ما رأيك” ثم أعطى ثلاثة أمثلة وقال الموسيقار محمد عبد الوهاب غنى للعالم سيجارة وكاس. ! أجاب هاني شاكر هل هذا ندم أم لا

وتابع مقدم البرنامج شعيب “اجلس أم كلثوم غنت الفاحشة والفسق عقيدتي”، فرد عليه هانز شاكر “فرفوشة يا سيدي.

لم أسمع ترنيمة “ثم بعد شعيب” غنى السيد درويش، استمع إلي، عصارة الكوكايين. أجاب هاني شاكر “يادي النيلة، هذا مثل الخمر والحشيش وحياة ربنا أنا أسمع هذه الكلمات لأول مرة”.