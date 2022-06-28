حلمي بكر يعلق على قرار استقالة هاني شاكر.. ويطالب بشطب اسم حسن شاكوش

علق الموسيقار المصري حلمي بكر، على قرار الفنان هاني شاكر التنحي عن منصب نقيب الموسيقيين، عقب أزمة مؤتمر اعتذار حسن شاكوش عن تقسيم العازفين في نقابة المهن الموسيقية.

وقال بكر، خلال تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، إن قرار استقالة الفنان هاني شاكر من الموسيقيين “سيء”، وكذلك القرارات التي تتخذ باستمرار في النقابة.

وهاجم قرار إعادة فنان المهرجان حسن شاكوش، قائلا إنه بحاجة إلى طرده نهائيا من النقابة، وليس إعادته، بسبب الإساءة لأقرانه في نفس المجال وإهانتهم أكثر من مرة.

وأضاف حلمي بكر أنه لا داعي لعودة شاكوش ساخرًا “ليست عودته كأن عبد الحليم حافظ خرج من الأرض”، مشيرًا إلى أن النقابة لا تتبع القانون ولا الذوق العام.

وعقد مؤتمر صحفي لاتحاد المهن الموسيقية المصرية ظهر اليوم الاثنين، حضره نقيبه الفنان هاني شاكر وجميع أعضاء النقابة لفنان المهرجان حسن شاكوش لتقديم اعتذاره لفرقة الطبال.

بدأ المؤتمر الصحفي بتدخل المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، وبعدها قدم شاكوش اعتذاره لفرقة الإيقاع وسعيد الفنان.

قال حسن شاكوش، خلال اعتذاره، إنه أدرك أنه كان مخطئًا بعد أن قال عبارة “من يقرع الطبول في المنزل ابنته تبحث عن راقصة”، وقرر الاعتذار لفرقة الإيقاع، ولهذا السبب. عقد المؤتمر.

ثم جاءت كلمة عازف الإيقاع سعيد الأرتيست الذي عقد هذا المؤتمر، وسرد تفاصيل دعوة اعتذار حسن شاكوش بعد قرار إيقافه العام الماضي، مؤكدا أن فنان المهرجان لا يعني سوى التعبير الصندوقي. .

ومن خلال الموقع الرسميك بدأ جدال لفظي بين عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، وأمين النقابة الأستاذ أحمد رمضان، حتى وصلت إلى مستوى الإهانات لأعضاء المجلس. وتبادل الكلمات.

واصل سعيد الفنان هجومه على النقابة، قائلاً إن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين سبق أن أكد عدم عودة حسن شاكوش للنقاب إلا بعد تركه لمنصبه في هذا النقابة.، تراجع. حديثه بخلاف حصول حسن شاكوش على بطاقة النقابة دون الاعتذار له في مؤتمر صحفي.

وأدى هذا الارتباك إلى انسحاب نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بهدوء من المؤتمر، وانضم إليه مطرب المهرجان حسن شاكوش احتجاجا على ما حدث.