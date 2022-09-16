حلمي بكر يعلن فتح صفحة جديدة مع لطيفة التونسية

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عَنّْ وجود لقاء متوقع بينها وبين الملحن المصري حلمي بكر خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عَنّْ سبب هذا اللقاء، رغم اعتداءاته المستمرة عليها.

وبخصوص مضمون هذا اللقاء، قال حلمي بكر فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” إنه لقاء فني بحت وأوضح “فِيْ الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك لقاء بيني والمغنية لطيفة للعمل معًا”. فِيْ أغنية جديدة أتمنى أن تكون ناجحة “.

وأشار إلَّى أنه لا خلاف بينه وبين لطيفة، وأن ما حدث سابقاً “ملأ كتابات كان غرضها الربح فقط لمن كتبها وكتبها. العلاقة بيننا جيدة جدًا، وهُو أحد أفضل الأصوات الموجودة اليوم “.

قال حلمي بكر “ذات يوم كانت تغني بحضور الراحلة وردة ونجاة الصغير، وكان بينهما ترتيب، واليوم هِيْ جميلة ولا يوجد غيرها بعدها للأسف وهذا هُو كل ما أريد أن أقوله “.

يشار إلَّى أن الملحن حلمي بكر هاجم لطيفة فِيْ مقابلة تلفزيونية قديمة، حيث قال وقتها إن سبب دخولها الوسط الفني كان نتيجة إعجاب الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب بساقيه. .

عاد حلمي بكر وشرح سبب انتقاده لها، مؤكدا أنه كان نتيجة قلة الأعمال الغنائية، ليجيب بقوله “لقد كنت قاسية يا أستاذ يا رائد ورغم قسوتك أحبك. وانا احبكَمْ جميعا “جميلاتكَمْ وانا قلب كبير ومتسامح وكبير واحترمكَمْ”.

حلمي بكر يدعم مصطفى كامل

من جهة أخرى كشف بكر سبب دعمه للمطرب مصطفى كامل فِيْ المنافسة على منصب نقيب الموسيقيين خلفا لهاني شاكر رغم الإعلان الأول عَنّْ منحه تصاريح غناء لمطربي الحفلات الشعبية وهُو ما يناقض تماما. أمنية بكر.

وأوضح “مصطفى كامل يعد لجان التقييم والتصنيف لمغني المهرجان ولا يمكن معاملتهم كأعضاء عاملين داخل النقابة”.

وأكد أن أصوات مطربي المهرجان ليست كلها سيئة. هناك أصوات جيدة، لكنها تقدم كلمات لا ترقى إلَّى مستوى المجتمع. وهناك أيضًا أصوات سيئة تحقق نجاحًا كبيرًا نتيجة كلامهم السيئ. فِيْ النهاية الأعياد فرع من الشجرة التي تغني، وهذا الفرع لن يتحول يومًا ما إلَّى شجرة.