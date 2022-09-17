حلمي بكر يفجر مفاجأة عبد الحليم حافظ مات مخنوقا.. ويروي التفصيل

أطلق الموسيقار المصري حلمي بكر مفاجأة صادمة بشأن وفاة عبد الحليم حافظ فِيْ 30 مارس 1977، بعد أن أعلن وفاة العَنّْدليب بسبب خطأ طبي فِيْ المنظار، نافِيْاً صحة ما تردد عَنّْ الكثيرين. بعد سنوات من وفاته بداء البلهارسيات.

وقال بكر إنه لحن لآخر 6 أغنيات، مشيرًا إلَّى أنه قابله خلال المراحل الأخيرة من مرضه، مضيفًا عَنّْ الأيام الأخيرة قبل مغادرته “ليلة رحلة عبد الحليم الأخيرة للعلاج بالخارج، كنت معه. وأخذته إلَّى الطائرة، وتحدث إلي قبل وفاته بأربعة أيام، وقال آه، حلمي أني لائقة، وحمزة جابليك مذهب، أبدأ فِيْ عزف أغنية جديدة.

وتابع الموسيقار المصري، فِيْ تصريحات تلفزيونية جديدة “فِيْ الليل قال الطبيب المصري الذي كان يتابع حالة عبد الحليم إنه اعتبر ميتًا إكلينيكيًا، وبعد 4 أيام أعلن وفاته”.

وبين “تم الإعلان عَنّْ وفاته نتيجة غطس دكتور هُوب بالمنظار وكان المنظار يغش. نزف وريد فِيْ المعدة ويتم ضبط ضربات دم الحشرة. بعد ذلك وضعوا بالون عليه حتى لا ينزف ولكن البالون خنقه ومات فِيْه “.

وأضاف “هذه حياته وفِيْ زمانه لأنه لو كان حيا لكان موته انتحارا”.

مرض وموت العَنّْدليب

وكان عبد الحليم حافظ يعاني من تليف الكبد الناجم عَنّْ داء البلهارسيات، بحسب تقارير إعلامية فِيْ ذلك الوقت، وكان هذا التشمع سبب وفاته عام 1977.

وعلم العَنّْدليب البني بهذا المرض عام 1956 عَنّْدما أصيب بأول نزيف فِيْ المعدة، ودعي فِيْ ذلك الوقت لتناول الإفطار فِيْ شهر رمضان مع صديقه مصطفى العارف.

كان لديه سكرتير خاص، سهِيْر محمد علي، وعملت معه منذ عام 1972، ترافقه فِيْ جميع المستشفِيْات التي كان فِيْها، وتحديداً مستشفى ابن سينا ​​بالرباط (المغرب)، وفِيْ إنجلترا مستشفى سانت جيمس هِيْرست، لندن. عيادة، فِيْرسينج هُوم، مستشفى كينجز كوليدج (المستشفى الذي توفِيْ فِيْه)، “سالبتريد” (باريس).

لا توجد حالة وفاة فِيْ لندن، والسبب الرئيسي هُو نقل الدم الملوث إليه، وهُو يحمل فِيْروس التهاب الكبد C، والذي لا يمكن علاجه بتليف الكبد الناتج عَنّْ داء البلهارسيات فِيْ الطفولة، كَمْا أظهر فحصه فِيْ لندن، ولم يكن هناك علاج. لهذا المرض فِيْ ذلك الوقت. .

حزن الجمهُور على انتحار بعض الفتيات فِيْ مصر بعد سماع هذا الخبر، وتم تداول جثتها فِيْ جنازة مهِيْبة لم تعرفها مصر، باستثناء جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر والفنانة أم كلثوم. إما فِيْ عدد الأشخاص الذين شاركوا فِيْ الجنازة الذي بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص، أو فِيْ عواطف الناس وقت الجنازة.