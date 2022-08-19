أطلق الموسيقار المصري حلمي بكر النار على أغنية الفنانة دوللي شاهِيْن الجديدة بعَنّْوان “نانه هُو” فِيْ تجربته الأولى فِيْ كتابة الأغاني، وذلك بالتعاون مع الشاعر الغنائي خالد حمزاوي، وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز.

واعتبر بكر الأغنية “كارثة وجريمة”، مضيفاً أن “الحكاية ذهبت بعيداً وبقيت فقيرة”.

وأشار الموسيقار المصري إلَّى أن عدم تفعيل القانون من قبل اتحاد المهن الموسيقية أو وزارة الثقافة أو وزارة السياحة أو الرقابة سيزيد من انتشار الجرائم، على حد وصفه.

وفِيْ حديثه لوسائل الإعلام، سأل حلمي بكر “من سمح لك بفتح الاستوديو الأشخاص الذين تحركهم هذه الأغاني من المفترض أن يشوهُوا دمائهم، لكنهم غائبون. هذا نوع رخيص من الترانيم “.

واستنكر انتشار هذا النوع من الفن قائلاً “هذه الأغاني التي تحتوي على كلمات حكيمة ستلتهم كل شيء أخضر”.

وأوضح “الفنانون فِيْ المهرجان سرقوا أوبريت الحلم العربي وعبثوا به، والنقابة والأعمال والجهات الرقابية ليس لديهم شيء ضدهم”.

وكانت شاهِيْن قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الأخيرة “نينه هُو” عبر حسابها الرسمي على موقع “فِيْسبوك”، مما أثار حالة من الجدل. ريادة الاتجاه وتحقيق مليون مشاهدة.

على جانبك؛ أعربت الفنانة دوللي شاهِيْن عَنّْ سعادتها بردود الفعل التي تلقتها من جمهُورها بعد طرح أحدث أغنيتها “نينه هُو”.

كلمات الأغنية تقول “نينا ذهبت للنوم، لقد استيقظت أنا وهُو فِيْ الغرفة فِيْ Moody’s. لا، لا أريد نسكافِيْه لاتيه، ولا حتى مقلاة خضروات … القهُوة حتى لو كانت ساخنة .. أنا لست تلميذ حمادة ولا شراب.

يعتبر مسلسل “المماليك” آخر عمل درامي لدولي شاهِيْن، حيث جسدت دور امرأة تدعى ناني، وهِيْ خبيرة فِيْ الأبراج، ويضم العمل العديد من أبرز النجوم ومنهم الفنانة رانيا يوسف. بيومي فؤاد، محمد لطفِيْ، نانسي صلاح، رامي وحيد، حنان سليمان، ميرت عمر الحريري، عمر حسن يوسف، وائل الفشني، محمد سليمان، كريم الأبنودي، رامي غيط، تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة. .

شاركت الفنانة دوللي شاهِيْن فِيْ العديد من الأعمال الفنية المصرية البارزة منها رأس الغول، ونص عشرات الفتيات، وطاطة، وتيتا ربيع، وأدهم الشرقاوي، ووجة، وخمس نجوم.