حلمي بكر يهاجم محمد رمضان بعد طرح أغنية “مركبش البسكلتة”

أبدى الملحن والموسيقي المصري حلمي بكر عدم رضاه عَنّْ طريقة غناء الفنان محمد رمضان، خاصة بعد إطلاق أغنيته الأخيرة “مركباش البسكالتة”، التي استغل فِيْها الشائعات التي ترددت عَنّْه. تم الكشف عَنّْها مؤخرًا. بخصوص الفِيْديو المثلي الذي ينسبه البعض إليه.

وقال حلمي بكر فِيْ حديث لـ ”فوشيه” إن أغنية محمد رمضان الجديدة “مركباش البسقلطة”، إذا قبلها الجمهُور فسيتعين عليهم تحمل ما سيؤثر على أطفالهم فِيْما بعد، مبينًا أن ما يفعله محمد رمضان ضده. كنجم سينمائي أو ممثل لأنه لا علاقة له بالغناء، وتابع، “لا أعرف ما يدور فِيْ دماغه”.

قال بعد حلمي بكر “ما أفعله هُو أن أخرج عارياً ولحمي عاري ومالح وبنطلون قصير هذا لا يغني، وحين أخرج أهز وسطى هذا ليس غناء. والأغنية التي قدمه وحوّل السحر إلَّى ساحر، والآن اتخذ الجمهُور موقفا وأغضبه فِيْ هذه المرحلة “.

وأضاف حلمي بكر، أن ما يحدث هُو هدم للمجتمع، ولا يوجد مسؤول أمام هذا، وختمًا “سيأتي اليوم الذي سنلقي فِيْه بلدنا بخسارة اجتماعية نتيجة هؤلاء الأطفال”.

وكان محمد رمضان قد طرح قبل ساعات أحدث أغانيه بعَنّْوان “مركباش الباسكلتا”، عبر قناته الخاصة على موقع الفِيْديو العالمي “يوتيوب”، حيث ظهر أولاد “رمضان” علي وكنز خلال كواليس العرض. مقطع فِيْديو، وتم تصوير معظم مشاهدها داخل منزل محمد رمضان بالساحل الشمالي، وكان حريصًا على الاطلاع على سياراته الفاخرة.

وتأتي هذه الأغنية كرد من محمد رمضان على الإشاعات التي طالت عليه فِيْ الأيام السابقة، حيث ظهر فِيْ أحد الفِيْديوهات يروج لأغنيته الجديدة وهُو يشرب القهُوة قائلاً “آه لما جئت للمغادرة أضربت نفسي. بصوت نعم معتقل رجل سيركب المارة اليوم الساعة 12 الى دقيقة “.

يشار إلَّى أن محمد رمضان بدأ تصوير فِيْلمه الأخير “A Zero” الذي يجمع الفنانة نيللي كريم، حيث يمثل الفِيْلم عودة محمد رمضان إلَّى السينما بعد سنوات من الغياب، وهُو من تأليف مدحت العدل و. إخراج مندو العدل.