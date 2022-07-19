حلمي بكر يهدد ابن حميد الشاعري بتقديم بلاغ ضده للنائب العام

علق الموسيقار المصري حلمي بكر على اعتداء نديم نجل الفنان الليبي حميد الشاعري. بسبب النقد المستمر الأول لوالده.

وقال بكر لـ “العرب اليوم” إن حميد الشاعري اليوم يختلف عَنّْ حميد الشاعري الذي قدم الموسيقى فِيْ الماضي، حيث يتحدث اليوم عَنّْ حياته الشخصية وليس فنه.

وأضاف الموسيقار أنه ليس من المحترم أن ينتقد نجل الفنان حميد الشاعري شخصية مثله ويسخر منها قائلاً “يمكنني تقديم شكوى إلَّى النيابة العامة عَنّْ هذا الافتراء”.

نديم الشاعري نجل الفنان حميد الشاعري هاجم الملحن حلمي بكر ؛ قبل ساعات قليلة على اعتداء الموسيقار على والده فِيْ برامج تلفزيونية.

كتب نجل حميد الشاعري على “فِيْسبوك” “أستاذ حلمي، إذا احتجت مساعدة مالية أو نفسية فلن يتأخر الكابو عليك، لكنه لن يساعدك. فِيْ كل مرة يعلق فِيْها يذهب إلَّى أحد البرامج”. . ” ذلك يجيب على سيرة حميد الشاعري. أنا لا أفعل أي شيء فِيْ حياته سوى الاستخفاف بالناس والفنانين وأعمالهم “.

وأضاف “ضع فِيْ اعتبارك سعادتك أنك تعتقد أنك فِيْ فئة إنسان متمرس. للأسف أنت مثال لكل شخص فاسد نفسيا انتهت صلاحيته تقنيا وأخلاقيا. الفارق فِيْ التعليم كبير جدا. بينك وبين الكابو، حتى فِيْ الفكر الموسيقي وفِيْ التعامل مع الناس، لهذا هُو أكبر منك بالذات، وهُو يقول دائمًا لا تتحدث مع أحد، لكن أبنائه كبار السن ولن يسمحوا لك بقطع والدهم. الشعر. الشعر.

وتابع نجل الفنانة الليبية هجومه “هل تعتقد حقا أن حميد هُو الذي عزف الموسيقى فِيْ مصر!! الفاصل الذي تتحدث عَنّْه هُو الذي يأكل مع كل الفنانين. لمدة 30 عاما، وهُو سر الاستمرارية والنجاح ران فِيْ الوادي، عَنّْدما صبغ مذيع شعره بالأبيض وفِيْ حضنه يسألك سؤالا من هذا القبيل، ويفترض أن تكون إجابتك تعليمية قبل الفني الذي يسأل السؤال. بهذه الطريقة، لكنك ستطير فرحًا لأن السؤال هُو تقليل الكابو.

واختتم نديم الشاعري حديثه بقوله “يا أستاذ حلمي، حاول أن تكسب الناس لأن الدنيا فانية، ولن تخسر سيرة طيبة مثلها مثل الناس”.