حلمي عبدالباقي يهاجم روبي.. ويتحداها بعدم الرقص

انتقدت الفنانة المصرية حلمي عبد الباقى غناء المطربة روبي، مشيرة إلَّى أن اندفاع الجمهُور بحفلاتها الموسيقية يعتمد فقط على فقراتها الراقِصَّة وليس قدراتها الصوتية.

مهاجمة روبي

أوضح حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة اتحاد المهن الموسيقية المصرية، أنه إذا توقفت روبي عَنّْ الرقص، فلن يحضر حفلها 10 أشخاص.

وأشار عبد الباقى، خلال مقابلة مع الإعلامية ياسمين عز، فى برنامج “كلام الناس”، إلَّى أن هناك العديد من الفنانين الذين لديهم أصوات رائعة فى الأوبرا، ولكن لأنهم يغنون وهم يقفون دون رقص ويتمايل، فإن المعجبين يرتدون لا أريد سماعهم.

قال “هناك العديد من الفنانات والأصوات الرائعات فِيْ الأوبرا، لكنها للأسف تغني واقفة، ولا نريد ذلك، ونريد أن تظل الحفلة رقِصَّة”.

وتحدت حلمي روبي ألا ترقص فِيْ حفلاتها وأن تلاحظ عدد الأشخاص الذين يحضرون عرضها الغنائي قائلة “أقف وأغني بدون رقص، وأراهن أنه لن يكون هناك 10 أشخاص فِيْ الحفلة”.

حلمي عبد الباقى واعتزاله الغناء

فِيْ المقابل كشف حلمي عَنّْ سبب اعتزاله الغناء فِيْ النوادي قائلاً “منذ أن كنت قد حججت قررت الغناء فِيْ النوادي”.

وعبر الفنان عَنّْ إحباطه من عدم تلقي الدعم خلال مسيرته الفنية، قائلاً “شعرت بخيبة أمل كبيرة عَنّْدما كانت القنوات التي تبث الأغاني قليلة، وكانت نفسي أكثر دعماً لي، وفجأة شعرت أنني لا أريد الاستمرار و بعد 10 سنوات، تغلبت على هذا الشعور لأنني كنت مضطرًا دائمًا للعودة من أجل معجبي، ولدي حاليًا الكثير من الطاقة للعمل “.

حفلة روبي على الشاطئ الشمالي

قبل عدة أسابيع، أضاءت روبي مشهد نورث شور من خلال أداء مجموعة متنوعة من أغانيها وأداء رقصاتها المرتجلة على هتافات وصيحات الجمهُور.

اختارت روبي إطلالتها الصيفِيْة، مرتدية فستان قصير متعدد الألوان، بين الوردي الفاتح والأرجواني والأصفر، مصنوع بالتسلسل الشهِيْر “قشور السمك”، وقال البعض إن الفستان من ماركة آمين، وسعره 1184 دولار. .

وأثارت أسعار تذاكر الحفلات حالة من الجدل بين الجمهُور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم طرح تذاكر لفئتين الأولى للأفراد وتبدأ من 650 جنيهًا إلَّى 3500 جنيه مصري أي ما يعادل 35-185 دولارًا أمريكيًا. أما أسعار الطاولات فهِيْ تبدأ من 6500 إلَّى 52500 جنيه مصري أي ما يعادل 3450 – 2776 دولار أمريكي.