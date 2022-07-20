حلم مصر النووي يخرج للنور.. بدء أولى خطوات بناء “الضبعة”

تقوم مصر، اليوم الأربعاء، بوضع الخرسانة لبناء أول وحدة لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، شمال غرب البلاد، بالتعاون مع روسيا.

قالت هِيْئة المحطات النووية المصرية، إن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد مكونًا مهمًا لاستراتيجية التنمية المستدامة فِيْ مصر، رؤية مصر 2030.

تنظم الهِيْئة، اليوم الأربعاء، حفل هندسي بمناسبة بدء أعمال صب الخرسانة لأول وحدة نووية داخل محطة الضبعة النووية، بحضور عدد كبير من رجال الدولة وممثلي الشركات الكبرى العاملة فِيْ المشروع، أيام. بعد إصدار رخصة البناء من هِيْئة الرقابة النووية.

قالت هِيْئة المحطات النووية، إن محطة الضبعة النووية تضم أربعة مفاعلات متطورة من الجيل الثالث (الثالث زائد) (VVER 1200 ميجاوات)، وهُو من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطوراً فِيْ العالم، ويتميز بقدراته المتقدمة. فِيْ مجالات السلامة والابتكار. مفاعلات الجيل الثالث بلس تتوافق مع معايير السلامة والأمن الدولية الصارمة.

وأشارت الهِيْئة على موقعها الإلكتروني إلَّى أن المفاعلات صممت لتتحمل أقسى الظروف، والتي تمثل المفاعل الأول من الجيل الثالث بالإضافة إلَّى المفاعلات لعدد لا حصر له من اختبارات التحمل التي تحاكي الحوادث المحتملة، وبطريقة تفوق بكثير كل المفاعلات. الظروف والكوارث المعتادة، بما فِيْ ذلك كارثة محطة فوكوشيما. الطاقة النووية فِيْ اليابان.

وأضافت أن تنفِيْذ مشروع الضبعة النووي يوفر العديد من الفوائد لمصر منها التنوع فِيْ مصادر الطاقة، وتوفِيْر طاقة توليد عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة وموثوقة ومستدامة.

وكان وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر قال فِيْ تصريحات سابقة إن التشغيل التجاري للمفاعل السلمي سيكون بحلول عام 2026 بمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء بطاقة 1200 ميغاوات.

وأوضح أن هِيْئة المحطات النووية ملتزمة بالجدول الزمني لتنفِيْذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بطاقة 4800 ميغاوات فِيْ الضبعة، بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسؤولة عَنّْ إنشاء المحطة.

وأضاف شاكر أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات حسب الجدول الزمني للمشروع، بحسب ما أوردته صحيفة اليوم السابع المصرية.

وأوضح أنه تم إضافة معايير أمان إضافِيْة بحيث تتمتع بقدرة غير مسبوقة على تحمل الحوادث الضخمة، حيث يمكنها معالجة اصطدام طائرة تزن 400 طن بسرعة 150 مترًا فِيْ الثانية.

تقوم شركة “روساتوم” الروسية بتنفِيْذ مشروع الضبعة لتوليد الطاقة النووية، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتطورة VVER-1200 من الجيل الثالث التي تلبي أعلى معايير الأمان.

وقعت موسكو والقاهرة اتفاقا فِيْ عام 2015 ستبني روسيا بموجبه محطة للطاقة النووية فِيْ مصر، مع تقديم روسيا قرضًا لتغطية تكاليف البناء.

فِيْ عام 2016، قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار، وأنه سيمول 85٪ من قيمة كل عقد عمل وخدمة ومعدات، وستمول مصر الباقي.

تقع منطقة الضبعة التي تم اختيارها لبناء المفاعل النووي المصري السلمي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ​​بمحافظة مطروح على بعد كيلومترين من الطريق الدولي. تم إنشاء المشروع عَنّْد الكيلو 135 على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي. كيلومترات على ساحل البحر وبعمق 5 كيلومترات.

وفقًا للوثائق، يعتبر المصنع من الجيل الثالث، والذي يعتمد على تقليل الوقت وتكلفة البناء، ويتميز مفاعل هذا الجيل بتصميم بسيط وموثوق، ومقاوم لخطأ المشغل “العامل البشري”، و لديها استخدام عالٍ للقدرة المركبة وعمرها التشغيلي يصل إلَّى 80 عامًا. بالإضافة إلَّى الحماية من الحوادث.

ووفقًا لاتحاد محترفِيْ الطاقة الروسي، يوفر مشروع الضبعة النووي نحو 78 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين، فضلاً عَنّْ عامل أمان وطاقة نظيفة للبلاد. كَمْا أن استخدام الطاقة النووية فِيْ إنتاج الكهرباء سيعالج أزمة توفِيْر الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.