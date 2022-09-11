حلول أوروبية لأزمة الطاقة.. سقف للأسعار للأسر بالتشيك

بعد المظاهرات التي اجتاحت العاصمة التشيكية بلغراد فِيْ أغسطس الماضي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، تستجيب الحكومة بوضع سقف لأسعار الطاقة للأسر.

سقف فواتير الكهرباء

من جهته، قال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانغورا، إنه من المرجح أن تقوم الحكومة بوضع حد لفواتير الكهرباء للأسر وفرض ضريبة أرباح مفاجئة على بعض الصناعات، لمساعدة المواطنين والشركات على التعامل مع الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج” أن ستانغورا قالت، الأحد 11 سبتمبر 2022، خلال مقابلة فِيْ محطة تلفزيونية عامة، إن السعر المحدد للعائلات سيشمل أيضًا رسوم التوزيع، والتي ستكون مرتفعة بما يكفِيْ لتغطية تكاليف الإنتاج، و تحقيق “ربح معقول” لمنتجي الطاقة.

ولم يذكر ستانجورا مزيدًا من التفاصيل عَنّْ الخطة التي من المقرر أن تناقشها الحكومة يوم الاثنين.

تعد جمهُورية التشيك برامج مساعدة محلية لاستكَمْال الإجراءات التي سيوافق عليها الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الحكومة، التي تنتمي إلَّى يمين الوسط، إلَّى طمأنة المواطنين بأنها ستؤمن إمدادات كافِيْة من الغاز والطاقة الكهربائية بأسعار معقولة، وسط استياء متزايد من أسوأ أزمة غلاء معيشية شهدتها البلاد منذ عقود.

أسوأ أزمة معيشية منذ 30 عامًا

تشهد جمهُورية التشيك حاليًا تضخمًا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة. إنه حاليًا أعلى معدل منذ عام 1993، ويتوقع البنك المركزي فِيْ البلاد أن يصل إلَّى ذروته عَنّْد حوالي 20 ٪ فِيْ الأشهر المقبلة.

من جهتها، ذكرت الحكومة أن إجمالي المساعدات الحكومية ستصل إلَّى 177 مليار كرونة تشيكية (ما يعادل 7.2 مليار دولار)، أي حوالي 3٪ من الناتج الاقتصادي للبلاد.

ومن المقرر أن تشمل حزمة الإجراءات الجديدة زيادات المعاشات التقاعدية، وزيادة الأجور لموظفِيْ الدولة و 66 مليار كرونة تشيكية لدعم الطاقة.

وتسعى جمهُورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، لحشد الدعم لحل على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقال وزير الصناعة جوزيف سيكيلا إن هذا قد يشمل تحديد سعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء.

وأضاف سكيلة أن هناك خيارًا آخر يتمثل فِيْ تدخل الدول فِيْ السوق، مضيفًا أن المهمة الرئيسية هِيْ الفصل بين سعر الكهرباء وسعر الغاز.

فِيْ أواخر تموز (يوليو)، كتب رئيس وزراء جمهُورية التشيك بيتر فِيْالا على صفحته على Twitter أن “مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 80٪. نحن فِيْ مستوى قياسي. نحاول الاستعداد لفصل الشتاء قدر الإمكان”، و يمتلك التشيك اليوم حوالي 2687 مليون متر مكعب. من الغاز.

وبحسب وكالة الأنباء التشيكية، يبلغ متوسط ​​استهلاك الغاز السنوي فِيْ جمهُورية التشيك حوالي 9.4 مليار متر مكعب. وبحسب سكيلة، تستورد البلاد حوالي 98٪ من غازها من روسيا. وبحسب الوكالة، تخطط جمهُورية التشيك لاستخدام الغاز من محطة الغاز الطبيعي المسال فِيْ هُولندا لتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي.