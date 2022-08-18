حلول الاتصالات الآمنة.. “إيدج” توسّع نطاق قدراتها السيبرانية

أعلنت EDGE، المجموعة الرائدة فِيْ مجال التكنولوجيا المتقدمة فِيْ الدفاع ومجالات أخرى، عَنّْ توسيع قدراتها الحالية فِيْ قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات.

لتضمين الاتصالات الآمنة الآن فِيْ قطاع الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا الإلكترونية، والذي شهد إضافة شركة الاتصالات الآمنة الرائدة، Digital 14، إلَّى جانب Signal و Beacon Red.

سيزود توسيع القدرات الإلكترونية لشركة EDGE المجموعة بالخبرة العالمية، وحزمة الأنظمة والحلول الرائدة عالميًا، والتقنيات التي تم اختبارها ميدانيًا لمساعدة عملائها على العمل بفعالية وأمان وحسم، مما يضمن قدرتهم على حماية أصولهم وعملياتهم من مراقبة التهديدات والمعلومات، وضمان اتصالات قوية فِيْ مجال العمليات والمجالات الأمنية، واستقطاب المواهب المطلوبة ورفع مهاراتهم لتحقيق النجاح فِيْ العمليات.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة EDGE “يسعدنا تعزيز قطاع EDGE للحرب الإلكترونية والتكنولوجيا الإلكترونية بحلول مبتكرة ومكَمْلة من شأنها أن توسع بشكل كبير قدراتنا الإلكترونية وتسمح لنا بدخول أسواق جديدة فِيْ مجال الدفاع و القطاعات المدنية بفضل ريادتنا العالمية فِيْ هذا المجال. نحن نعمل على تعزيز جوانب التعاون فِيْ مجال التكنولوجيا المتقدمة، وخلق فرص نوعية، وتسريع نمو الأعمال والخدمات، مع تلبية الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني المتميزة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها “.

Signal، المزود الرائد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة لحلول الحرب الإلكترونية، تمكن العملاء من التمتع بالميزة التكتيكية المطلوبة، والوعي الاستثنائي بالظروف، وتفوق الطيف الكهرومغناطيسي فِيْ مختلف العمليات العسكرية وجمع المعلومات. يوفر Beacon Red التدريب الأمني ​​والمعلومات والحلول الإلكترونية المتقدمة، ومعالجة التهديدات المعقدة للأمن القومي، وتغيير طرق التفكير التقليدية، وتطوير الأشخاص والعمليات والتقنيات لضمان الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية. ستوفر Digital14 حلول اتصالات آمنة تشمل التشفِيْر المقاوم للكَمْ وغيرها من التقنيات المتقدمة، والتي تتمحور حول أربع وحدات عمل أساسية الشبكات والأجهزة المحمولة الآمنة والتطبيقات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية. كشركة جديدة داخل EDGE، يتوافق نموذج تشغيل Digital14 مع الأهداف الإستراتيجية العامة للمجموعة.