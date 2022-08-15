كشف متحف المستقبل فِيْ دبي عَنّْ دخوله فِيْ شراكة استراتيجية مع هِيْئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لتقديم حلول التنمية المستدامة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك بهدف تقديم الخبرات والتقنيات المتميزة فِيْ مجال الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، والأنظمة التي يتم ابتكارها وتطويرها واستخدامها من قبل الهِيْئة فِيْ دبي كَمْدينة عالمية للمستقبل، حيث عَنّْاصر جودة الحياة متوفرة وفق أفضل المعايير العالمية.

أعلن الجانبان عَنّْ شراكتهما فِيْ “معرض المستقبل اليوم”، الذي يجمع فِيْ متحف المستقبل عَنّْاصر عرض ذكي وتفاعلي، يدعو إلَّى النظر إلَّى ما وراء الحاضر، ويسلط الضوء على الأفكار والحلول الإبداعية من جميع أنحاء العالم. لتطوير خيارات استدامة الطاقة والحفاظ على البيئة للمستقبل. يغطي المعرض مساحة 900 متر مربع.

وتأتي الشراكة فِيْ إطار حرص متحف المستقبل على تقديم مجموعة حصرية من النماذج النوعية والابتكارات والتطبيقات المميزة للتكنولوجيا المتقدمة القادرة على إنتاج طاقة متجددة ونظيفة وتلبية الاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. بناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون، وتعزيز التنمية المستدامة فِيْ مجال الاقتصاد الأخضر. .

تضاف هذه الابتكارات والأفكار إلَّى معرض “المستقبل اليوم” بالمتحف حول مواضيع مثل الفضاء، والاستدامة، والصحة، والمدن، والتكنولوجيا، من أجل تحقيق هدف إلهام الزوار وتشجيعهم على استكشاف المستقبل وتخيله وتصميمه. .

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي، حرص هِيْئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الشراكات الوطنية والعالمية للمساهمة فِيْ استشراف المستقبل وصنعه، تماشياً مع عملية الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، لجعل الإمارات عاصمة عالمية للمستقبل، ومبادرة دبي 10 × لجعل دبي تتقدم 10 سنوات. فِيْ المدن الرائدة فِيْ العالم.

وأشار إلَّى أن الهِيْئة دعمت متحف المستقبل، وساهمت ببناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تغذي المتحف بالطاقة النظيفة، مما جعله أول متحف فِيْ الشرق الأوسط يتقدم بطلب للحصول على الاعتماد البلاتيني للريادة فِيْ تصميم الطاقة. أنظمة وحماية البيئة “LEED” وهُو أعلى تصنيف للمباني. أخضر فِيْ العالم.

وأكد على الاستثمار فِيْ أحدث التقنيات التخريبية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم حلول مستقبلية مبتكرة وخدمات متقدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، وتحسين نوعية الحياة فِيْ دبي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة. .

من جهته، أعرب خلفان جمعة بالهُول الرئيس التنفِيْذي لمؤسسة دبي للمستقبل عَنّْ ثقته فِيْ النتائج النوعية لشراكة الهِيْئة مع متحف المستقبل، لا سيما فِيْ مجال الطاقة المستدامة وإمدادات المياه لمدن ومجتمعات المستقبل.

وأشار إلَّى أن هذه الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً محورياً فِيْ تحقيق رؤية المتحف وتعزيز مكانة دبي الريادية كَمْختبر عالمي لتقنيات وأفكار مستقبلية واعدة.

وأشار إلَّى أن معرض “المستقبل اليوم” يمثل بيئة علمية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات لتحفِيْز الناس على الابتكار وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه المدن الذكية فِيْ المستقبل، حيث أن جميع الاختراعات والتجارب التي تتسابق مع الزمن تركز على المستقبل. قطاع الروبوتات والتكنولوجيا وأثرها على حياة الإنسان.

كَمْا يوفر المتحف لزواره تجربة تفاعلية فريدة تمكنهم من التعرف على مستقبل هذا القطاع، حيث يضم المتحف مختبرات ومعارض للابتكار فِيْ العديد من المجالات، بما فِيْ ذلك الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والمواصلات.