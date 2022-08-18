حلول “بروج” بمحطة “براكة” تدعم جهُود الإمارات للتحول إلَّى الطاقة النظيفة

قال الرئيس التنفِيْذي لشركة “بروج” للبتروكيماويات إن الشركة ساهمت فِيْ إنشاء بنية تحتية آمنة وموثوقة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وأضاف هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفِيْذي لشركة بروج، أن هذه المساهمة تأتي من خلال الحلول التي قدمتها شركته من البولي أوليفِيْنات المصنوعة فِيْ الإمارات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح أن المواد التي تنتجها شركة بروج هِيْ الأولى عالميا فِيْ فئتها خارج أمريكا الشمالية، حيث تم تصميمها وفقا لمعايير الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين لاستخدامها فِيْ تصنيع الأنابيب الآمنة فِيْ محطات الطاقة النووية.

المعايير الدولية

تم تصميم محطة البركة وفقا لأنظمة الهِيْئة الاتحادية للرقابة النووية والمعايير العالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والهِيْئات العالمية الأخرى فِيْ مجال الطاقة النووية.

وأوضح هزيم أنه من أجل إنشاء وتطوير نظام التبريد فِيْ مصنع البركة، تم استخدام بوليمرات البولي إيثيلين المركب مسبقًا “PE100” من “بروج” لتصنيع أنابيب الضغط من قبل شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، التي تصنع الأنابيب ذات القطر الكبير.

وأشار إلَّى أن أنابيب الضغط لها أهمية كبيرة فِيْ نظام التبريد فِيْ المفاعلات النووية ومجمعات الوقود، حيث أن هذا النوع من المحاليل ذات مواصفات ممتازة، والتي تم تصنيعها باستخدام تقنية “Borstar” من Borealis من البوليمرات المركبة التي منها تصنع أنابيب الضغط بسبب مقاومتها لها فهِيْ قادرة على مقاومة الصدأ والتآكل والمواد الكيميائية، فضلاً عَنّْ قدرتها على تحمل الكوارث الطبيعية والتطبيقات الصناعية ذات المتطلبات العالية، مثل تحمل مستويات عالية من التأثير مثل شقوق الإجهاد.

وذكر أن أنابيب الضغط تم إنتاجها بالكامل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد التزام بروج بالمساهمة فِيْ تحقيق التنويع الاقتصادي فِيْ الدولة، ودعم النمو الصناعي وبرنامج القيمة المضافة الوطنية، بالإضافة إلَّى تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أكبر و أهم منتجي الحلول الصناعية المبتكرة عالية الجودة.

المركز الأول فِيْ العالم

وأشار الرئيس التنفِيْذي لشركة بروج للبتروكيماويات إلَّى أن الشركة احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث اختيار المواد التي تنتجها لاستخدامها فِيْ العديد من المشاريع المهمة مثل محطة براكة للطاقة النووية، مشيرا إلَّى أن اختيار المواد التي تنتجها الشركة سيكون فتح الطريق أمامها لاكتشاف المزيد من الفرص الجديدة لاستخدام حلول البولي إيثيلين المركبة مسبقًا والمخصصة لأنظمة الأنابيب فِيْ قطاع الطاقة النووية على المستوى الإقليمي والعالمي.

محطة البركة، التي طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ستوفر عَنّْد التشغيل الكامل للطاقة الكهربائية النظيفة التي تغطي 25٪ من احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعد المحطة أيضًا أكبر مصدر للطاقة الكهربائية النظيفة فِيْ المنطقة، وبمجرد تشغيل الوحدات الأربع فِيْ المحطة، ستساهم فِيْ منع 22.4 مليون طن سنويًا من انبعاثات الكربون، والتي تعد السبب الرئيسي للتغير المناخي.