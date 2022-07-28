حلول جميع مشاكل منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الامور حول التعرف على حلول جميع مشاكل منصة مدرستي 1444 والتي تواجههم أثناء استخدام المنصة والحصول على الحلول للمشكلات التي يتعرضون اليها ، وهو من أكثر المواضيع شيوعًا وأهميتة في المملكة العربية السعودية، حيث يواجه العديد من الطلاب بعض المشكلات التي تجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المنصة،تابعوا معنا .

منصة مدرستي

المنصة التعليمية هي منصة تعليمية متكاملة تم إنشاؤها بهدف تطبيق نظام التعليم عن بعد لجميع مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط ​​والثانوي. يعتبر بديلاً لنظام المواجهة، حيث يوفر العديد من الخدمات التعليمية الإلكترونية. بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، تتيح المنصة أيضًا لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في المدارس السعودية إلكترونيًا، بالإضافة إلى توفير جميع الجداول الزمنية لكل مادة مع توقيت كل فصل.

كيفية إنشاء حساب في منصة مدرستي 1444

يمكنك إنشاء حساب على منصة مدرستي باتباع ما يلي

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

حدد حقل العودة إلى المدرسة من القائمة.

انقر فوق حقل تسجيل الدخول الجديد.

أدخل البيانات المطلوبة للتسجيل رقم الهاتف المحمول. رقم الهوية الوطنية. رقم الإقامة.

انقر فوق المربع أنا لست روبوتًا.

انقر فوق خانة الاختيار.

انتظر بضع ثوان حتى يتم التحقق من البيانات المكتوبة، وتأكيد الحساب.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي ليتمكن من الاستفادة والاستفادة من جميع المواد التعليمية، وفيما يلي خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي

اذهب إلى الموقع الرسمي لمدرستي.

انقر فوق تسجيل الدخول من قبل المستخدم.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم االمستخدم. كلمه السر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

حل جميع مشاكل منصة مدرستي 1444

هناك الكثير من المشكلات الفنية التي يواجهها المستخدمون في منصة مدرستي أثناء دخولهم النظام، مما يمنعهم من ممارسة التعليم عن بعد، وبالتالي يعيق العملية التعليمية، ويهدر الكثير من الوقت ؛ واشتكى العديد من الطلاب والطالبات من تكرار هذه المشكلات، وبدؤوا في البحث عن حلول. لذلك سوف نعرض لكم جميع المشاكل التي تظهر للمستخدم وكيفية حلها بالتفصيل في السطور التالية.

مشكلة الخروج من منصة مدرستي

سبب هذه المشكلة هو المتصفح ؛ لا تحفظ المنصة عمليات تسجيل الدخول من مستخدميها حتى لا تتعرض للضغط وتتوقف بسبب كثرة عمليات تسجيل الدخول. في الوقت نفسه، يحفظ المتصفح معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك على المواقع التي قمت بإدخالها مسبقًا، مثل منصة مدرستي. لحل هذه المشكلة، يمكنك القيام بما يلي

افتح متصفح الإنترنت الخاص بك.

انقر على النقاط الثلاث في أعلى الصفحة.

اختر “تسجيل”.

انقر فوق “مسح بيانات التصفح”.

اختر “كل الوقت”.

حدد “كل البيانات”.

انقر فوق “مسح البيانات”.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وقم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

قم بحل مشكلة لم يتم تعيينك لها في الفصل حتى الآن، تحقق مع قائد المدرسة

يواجه العديد من الطلاب في بداية العام الدراسي مشكلة “”، حيث تعتبر هذه المشكلة من أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ويتم حل هذه المشكلة باتباع بعض الخطوات التالية

الدخول مباشرة على منصة “مدرستي”.

انقر فوق مربع تسجيل الدخول إلى حساب قائد المدرسة.

انقر فوق أيقونة الجدول الزمني وإعداد الفصول الدراسية.

حدد حقل فصول المدرسة.

اختيار الفصل الدراسي.

انقر فوق حقل إدارة بيانات الطالب.

انقر فوق كلمة إضافة طالب.

استخدم أيقونة البحث للعثور على الطالب.

اضغط على اسم الطالب لإضافته.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للطالب حل هذه المشكلة من خلال التواصل مع خدمة عملاء الدعم الفني لمنصة مدرستي على الرقم 920033988، وبعد ذلك يقوم الموظف بحل مشكلة الطالب وتكليفه بفصل دراسي.

كيفية تعيين طالب في الفصل من قبل قائد المدرسة

يمكن لقائد المدرسة تكليف الطالب بإحدى الفصول الدراسية على منصة مدرستي التعليمية، بعد اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

فتح حساب قائد المدرسة على المنصة.

انقر فوق علامة التبويب “الجدول الزمني والصفوف” للوصول إلى صفحة فصول المدرسة.

افتح رمز الفصل.

الدخول إلى علامة التبويب بيانات الطالب لإضافة اسم الطالب الذي سيتم تخصيصه لفصل المدرسة.

اضغط على كلمة إضافة بعد البحث عن اسم الطالب.

حل مشكلة عدم إظهار بيانات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي 1444

يعد نقص بيانات تسجيل الدخول من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الآباء، ويمكن حل هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية

قم بتحميل أو تحديث تطبيق “توكلنا” من خلال الآتي هواتف Android يمكن تحديث تطبيق Tawakkalna إلى أحدث إصدار عبر متجر Play “”. هواتف iPhone يمكن لمستخدمي IOS تحديث تطبيق “توكلنا” عبر متجر التطبيقات “”. هواتف Huawei يمكن لمستخدمي هاتف Huawei الحصول على آخر تحديث لتطبيق “Tawakkalna” من خلال App Gallery “”.

إذا استمرت هذه المشكلة بعد التنزيل أو التحديث، يجب علينا حذف التطبيق تمامًا وإعادة تنزيله من البداية.

إذا استمرت المشكلة بعد تنزيل التطبيق، فيمكننا تسجيل الخروج من حسابك الشخصي وإعادة التسجيل مرة أخرى.

إذا استمرت المشكلة، يتم الاتصال بخدمة الدعم الفني لتطبيق توكلنا عبر حساب تويتر، حيث يمكنك الوصول إلى الحساب “”.

كيفية ربط حساب مدرستي مع توكلنا 1444

تتيح منصة مدرستي للمستخدمين ربط الحساب الشخصي للطالب أو المعلم بتطبيق توكلنا من خلال خطوات بسيطة موضحة أدناه

قم بتنزيل تطبيق الثقة الخاص بنا.

تسجيل الدخول.

انقر فوق “حسابي”.

اختر “My School Platform Data” من القائمة.

سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على حساب الوالد ومتابعيه.

اختر أحد هذه الحسابات، ثم انقر فوق حفظ اسم المستخدم.

انقر فوق خيار “إرسال كلمة المرور”.

انتظر الرسالة التي تحتوي على كلمة المرور لاسم المستخدم المختار.

الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي عن بُعد من خلال حساب “ولي الأمر”.

اختر (تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Office) لكل طالب ومعلم ووصي.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم الذي تم حفظه من تطبيق توكلنا. كلمة المرور القديمة وكلمة المرور المستلمة عبر الجوال من تطبيق توكلنا.

مصادقة الهاتف المحمول مع الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني عبر رسالة تحتوي على رمز التفعيل والدخول إلى المدرسة.

حل مشكلة نسيان كلمة المرور في منصة مدرستي 1444

يعد نسيان كلمة المرور مشكلة يواجهها العديد من الطلاب، إلا أن المنصة أوضحت أنه يمكن للطالب استعادة كلمة المرور من خلال سلسلة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي” مباشرة.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft) لكل من المعلم والطالب.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك على المنصة.

انقر فوق الخيار التالي.

انقر فوق علامة التبويب نسيت كلمة المرور.

أدخل البريد الإلكتروني.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق {التالي.

اختر الطريقة الأنسب لاستعادة كلمة مرورك.

أدخل جميع البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع.

أعد كتابة كلمة مرور جديدة.

تأكد من حفظه جيدًا.

كيفية تغيير كلمة المرور على منصة مدرستي 1444

يمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور على منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

اختر حساب Microsoft المسجل في منصة مدرستي.

أدخل البريد الإلكتروني للحساب.

أضف كلمة المرور للحساب.

انتقل إلى لوحة تحكم حساب Microsoft.

انقر فوق “تغيير كلمة المرور”.

أضف كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة للحساب.

أعد إضافة كلمة المرور الجديدة لتأكيدها.

انقر فوق “إرسال”.

حل مشكلة تعليق صفحة التسجيل على منصة مدرستي

يشتكي العديد من أولياء الأمور عند التسجيل في النظام الأساسي لمدرستي من ظهور رسالة تعليق الموقع كما هو موضح في الصورة أدناه

هذا يعني أنه يتم صيانة النظام الأساسي، ويجب أن تحاول من وقت لآخر حتى تعود المنصة للعمل مرة أخرى.

حل مشكلة انقطاع الانترنت

تساءلت إحدى الطالبات عما ستفعله إذا انقطع الإنترنت ليوم واحد أو أصبح الاتصال ضعيفًا، ولم تتمكن من الوصول إلى المنصة. حل هذه المشكلة كما يلي

اتصل بالمدرسة أو المعلم لإخبارهم بمشكلة الإنترنت حتى لا تتغيب.

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حل مشكلة تأمين حسابك

في حالة ظهور رسالة “حسابك مغلق مؤقتًا” كما هو موضح أدناه

يمكنك حل المشكلة كما يلي

أعد إدخال كلمة المرور في وقت لاحق، على الرغم من أنه من الأفضل نسخها ولصقها.

يجب التأكد من أن اللغة المستخدمة هي الإنجليزية، وأن الأحرف مكتوبة كما هي (كبيرة – صغيرة).

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالدعم الفني لمنصة مدرستي.

حل المشكلة التي لا يمكنني تسجيلها في النظام الأساسي لمدرستي

يواجه بعض الطلاب مشكلة عدم التسجيل في منصة مدرستي من خلال حساب نظام نور، والسبب هو ؛ الحساب في نظام نور مخصص لولي الأمر فقط، ولا يمكن للطالب الدخول من خلاله إلى منصة مدرستي، ويتم حل هذه المشكلة عن طريق إنشاء حساب للطالب من خلال حساب مايكروسوفت من خلال الخطوات الموضحة أدناه

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق تسجيل الدخول في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية.

اختر حساب Microsoft Office.

اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

ضع إشارة مرجعية على خيار أنا لست روبوتًا.

انقر فوق تحقق وأدخل الرمز المطلوب.

انقر فوق أيقونة التحقق لإنهاء التسجيل.

جدير بالذكر أن البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب يجب أن يتم إدخاله عن طريق وزارة التربية والتعليم السعودية، ويمكنك الحصول عليه من خلال منصة توكلنا كما ذكرنا في أعلى سطور هذا المقال.

حل مشكلة “حاول مرة أخرى لاحقًا”. منصة مدرستي

يواجه بعض الطلاب مشكلة أن معلوماتك غير صحيحة، حاول مرة أخرى لاحقًا، على الرغم من التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها، لذا فإن سبب المشكلة هو أن موقع منصة مدرستي يواجه ضغطًا كبيرًا من المستخدمين، والحل هو للانتظار لدقائق أو ساعات ومحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى، وفي حالة عدم الدخول، يجب الاتصال بالدعم الفني.

خدمة الدعم الفني عبر الإنترنت منصة مدرستي

قدمت منصة مدرستي خدمة إرسال تذكرة للدعم الفني، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى صفحة الدعم الفني لمنصة “مدرستي”.

انقر على زر “إضافة” الأخضر.

أدخل رقم الهوية للمواطنين السعوديين أدخل رقم الإقامة للمقيمين.

أدخل رقم هاتف المستخدم.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق {التالي.

أضف جميع البيانات المطلوبة.

أرسل التذكرة.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء للحصول على الدعم الفني لمنصتي التعليمية من خلال الرقم 920033988، حيث يتم استقبال جميع الشكاوى والاستفسارات من قبل مستخدمي المنصة من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من الساعة 800 صباحًا وحتى الساعة 800 مساءً.

رابط الدعم الفني لحل مشاكل منصة مدرستي

قدمت منصة مدرستي رابطًا إلكترونيًا للدعم الفني يمكنك من خلاله التواصل مع مندوبي خدمة عملاء الدعم الفني لحل المشكلة التي تواجهها فورًا بعد أخذ البيانات الكاملة من المتصل، ويمكنك الدخول مباشرة على هذا الرابط “”.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على حلول جميع مشاكل منصة مدرستي 1444 ، و رابط الدعم الفني لحل مشاكل منصة مدرستي ، و حل مشكلة “حاول مرة أخرى لاحقًا”. منصة مدرستي ، و حل مشكلة نسيان كلمة المرور في منصة مدرستي 1444 ، و كيفية ربط حساب مدرستي مع توكلنا 1444 .