حلول ودية تفتح الباب أمام انتهاء أزمة “النصر وأبوجبل”

واتخذت قضية نادي النصر مع الدولي المصري محمد أبو جبل منعطفا جديدا فِيْ الأيام الأخيرة، بعد أن بدأت بعض الأصوات فِيْ البحث عَنّْ حلول ودية لإنهاء الأزمة، مع إصرار كل جانب على أن ذلك على حق. وأن لديه الأدلة والأدلة التي تؤكد موقفه.

وكان النصر قد تعاقد مع أبو جبل فِيْ مايو الماضي وانتظر تفعيل العقد مؤخرًا قبل أن يصاب الحارس الدولي بصدمة من انسحاب النصر من الصفقة، مما دفع كل جانب إلَّى تقديم شكوى ضد الآخر أمام محكَمْة الرياضة الدولية. .

أزمة الانتصار مع أبو جبل فِيْ المنظمات الرياضية الدولية لن تحل بين عشية وضحاها، فقد تستغرق عامين، لذلك هناك بوادر فِيْ الأفق، يدعيها بعض الوسطاء، للخروج من الأزمة عبر المصالحة والحفاظ على العلاقة. بين الطرفِيْن.

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تبقى المصالحة من أهم الحلول وأن يتخلى كل طرف عَنّْ بعض مطالبه حتى يتم حل القضايا بشكل رسمي وإغلاق باب المشاكل والأزمات ويفكر كل طرف فِيْ مستقبله، خاصة بعد احترام الطرف الآخر وتقديره. .

وقال نواف المهدي وكيل محمد أبو جبل، فِيْ بيان صحفِيْ صدر مؤخرا، إن القضية قيد النظر حاليا أمام الجهات الرياضية الدولية، وأوضح أن أبو جبل وافق على جميع طلبات الفوز قبل توقيع العقد وأثناء المفاوضات وبعد المراسلات.

رفض الوكيل التجاري لأبو جبل اتهام الحارس المصري بالغش فِيْ الفوز على مَوعِد نهائي الدوري المصري، موضحًا أن الموسم المحلي فِيْ مصر كان مقررًا أن ينتهِيْ فِيْ نهاية يونيو 2022 قبل أن يؤجل الاتحاد المصري نهاية الموسم. حتى نهاية آب، وهذه ظروف استثنائية لا يعرف عَنّْها أبو جبل شيئًا.

وتابع النصر وأبو جبل وقعا بمحض إرادتهما عقدًا يسري مفعوله فِيْ الأول من أغسطس، وأبلغ اللاعب النادي فِيْ أكثر من مناسبة بتأكيده والتزامه بحضور تدريبات الفريق. وأثبت ذلك لاحقًا من خلال العمل التساهل مع الزمالك منتصف يوليو أي قبل أسبوعين من معسكر النصبر وقبل انتهاء فترة التسجيل فِيْ السعودية بشهر ونصف.

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وأكد وكيل أبو جبل أن الحارس الدولي على حق ولديه عقد كامل موثق من الطرفِيْن، والقانون هُو الحكَمْ وسيفوز صاحب أقوى حجة، مع مراعاة تفضيل قائمة الاتحاد الدولي. . عَنّْ أهلية اللاعب وأولوية مصلحته فوق كل شيء، ورحب نواف المهدي بالحلول الودية لإنهاء هذه الأزمة.