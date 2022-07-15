حل أزمة محمد رمضان فِيْ مصر

عاد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلات فِيْ مصر، بعد إيقافه العام الماضي لعدم التزامه بالقواعد التي وضعها اتحاد المهن الموسيقية.

قال رئيس لجنة العمل باتحاد المهن الموسيقية، منصور هندي، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، فِيْ تعليقه على احتفال الفنان محمد رمضان على الساحل الشمالي لمصر قبل أيام، على الرغم من قرار رئيس الجمهُورية. توقف أي أن تنشيط حزب الفنان جاء بناءً على طلب المهن التمثيلية.

وأضاف هندي أن نقابة المهن التمثيلية بعثت برسالة إلَّى نقابة المهن الموسيقية قبل إجازة عيد الأضحى، وطالبت الفنان محمد رمضان بالحصول على تصريح يومي لإحياء الحفلات، مع التزامه الكامل بالسلوك والضوابط.

وكشف نبيل السويسي، منظم الحفل المصري الشهِيْر ومنتج حفلات الفنان محمد رمضان، تفاصيل عودة الحفلات فِيْ مصر، خاصة صيف 2022، بعد إعلان اتحاد المهن الموسيقية تعليقها.

وأوضح السويسي، خلال تصريح لـ “فوشيه”، أن محمد رمضان لم يعتقل، كَمْا تردد، مشيرا إلَّى أنه ينتمي إلَّى نقابة مهن الممثلين، وإذا أراد إقامة حفلات، فإنه يأخذ تصريحًا من نقابة الموسيقيين. . .

وأضاف أن الفنان محمد رمضان يدفع الرسوم المقابلة لنقابة المهن الموسيقية مقابل إعادة تنشيط الحفلات، والنقابتان تابعتان لاتحاد النقابات الثلاث.

وقال منظم الحفل نبيل السويسي، إنه عَنّْدما أعلن نقابة المهن الموسيقية تعليق تصاريح الفنان محمد رمضان، كان قد حصل بالفعل على تصريح لإحياء حفل موسيقي، لكنه تم تأجيله ولا يزال التصريح ساري المفعول.

وأشار نبيل السويسي إلَّى أنه فِيْ حال وجود مشكلة بين محمد رمضان والتمثيل والموسيقية، فسيتم حلها وديًا، ومن المقرر حلها خلال الشهر الجاري تمهِيْدًا لإحياء حفلات صيف 2022، وهُو ما يمكن ستكون هناك ثلاث حفلات موسيقية.

يشارك الفنان محمد رمضان فِيْ العرض الرمضاني القادم لعام 2023 بمسلسل “العمدة” الذي كتبه وأخرجه محمد سامي، فِيْ التعاون الثالث بينهما بعد الأسطورة والبرنس.

شارك رمضان فِيْ السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “المشوار” وشارك فِيْ بطولة دينا الشربيني وأحمد كامل وبيومي فؤاد ومحمود الليثي وسما إبراهِيْم وسامي مغاوري وبطولة محمد ياسين وإنتاج. بواسطة ميديا ​​هب – سعدي جوهر.

تدور أحداث “الممشى” حول ماهر الذي يغادر البلاد مع زوجته ورد وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر التحف وجيه ويستقر مع خالته فِيْ منطقة ماكس بالإسكندرية فِيْ محاولة للاختباء. سري فِيْ العرض العام.