حل امتحانات كتاب الوزارة إحصاء للثانوية العامة pdf

“شبابيك” تنشر إجابات امتحانات كتاب الوزارة في إحصائيات الصف الثالث الثانوي بصيغة بي دي إفليستخدمها الطالب عند المراجعة ليلة الاختبار ؛ لمعرفة شكل الأسئلة وكيفية الإجابة عليها.

ويشتمل كتاب الوزارة في الإحصاء على خمسة امتحانات عامة للمنهج تم تحديدها من قبل توجيه الدورة بنفس صيغة امتحان نهاية العام. لذلك لن يخرج أي امتحان من هذه الأفكار.

تمارين حل كتاب الإحصاء للصف الثالث الثانوي

يتضمن كل اختبار إحصائي مجموعة من الأسئلة التي تغطي أجزاء المنهج ، وخاصة الاحتمالية وتوزيع الاحتمالات والصورة القياسية والعلاقات بين المتغيرين.

ومن أهم الأمور التي تضمنتها الإجابات المرفقة أدناه والتي تكررت ذكرها في الاختبارات ما يلي:

س: صندوق يحتوي على 9 كرات من نفس الحجم والملمس ومرقمة 0 ، 1 ، 2 ، …. 8. يتم سحب كرتين عشوائياً منه واحدة تلو الأخرى دون رجوع ، احسب احتمال ما يلي:

1- الكرة الأولى تحمل رقمًا زوجيًا والكرة الثانية تحمل رقمًا زوجيًا (الحصول على رقمين زوجي)

2- للكرة الأولى رقم فردي والكرة الثانية لها رقم زوجي.

أ: الفوسفور = (0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8) إذا (ف) = 9

احتمال أن يكون الرقم الأول زوجيًا والثاني زوجي = 5/9 X 4/8 = 5/18

احتمال أن يكون الرقم الأول فرديًا والثاني زوجي = 4/9 X 5/8 = 5/18

يمكن الاطلاع على الاختبارات الكاملة وإجاباتها القياسية أو تنزيلها والاحتفاظ بها من الملف التالي: