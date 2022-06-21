حل امتحان الإحصاء للصف الثالث الثانوي 2022.. إجابات جميع الأسئلة

وبعد خروجهم من اللجان المدرسية ، تداول الطلاب حل امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 والإجابات على جميع الأسئلة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيه.

ينشر “شبابيك” حل امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 لطلبة وطالبات الثانوية العامة شعبة العلوم الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع اليوم.

امتحان الإحصاء للسنة الثالثة ثانوي 2022

استغرق الأمر من طلاب المرحلة الثانوية الثالثة لحل امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 لمدة ساعة ونصف ، والذي بدأ الساعة 11 صباحًا واستمر حتى الساعة 12:30 ظهرًا ، وهو من المواد التي لم يضاف إلى المجموع الكلي. آخرها في جدول الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

ومن بين الأسئلة لحل امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 ، والتي وردت في اختبار اليوم بصيغة الاختيار من متعدد ، ما يلي:

إذا كانت x متغير عشوائي منفصل من النطاق = {2 ، 3 ، 5} ، يتم تحديد دالة التوزيع الاحتمالي من خلال العلاقة d (x) = mx ، فإن قيمة m هي …….. (0 ، 5، 0.3، 0،2، 0،1).

إذا كان a ، b حدثان من مساحة عينة لتجربة عشوائية q ، و l (a) = 0.6 ، l (b) = 0.5 ، l (a ∩ ب) = 0،3 ، ثم أ ، ب حدثان …….. (متبادل ، مستقل ، تابع ، متنافي ، يعتمد على الآخر).

ب) = 0،3 ، ثم أ ، ب حدثان …….. (متبادل ، مستقل ، تابع ، متنافي ، يعتمد على الآخر). كيس به 6 كرات بيضاء و 10 كرات خضراء. إذا تم سحب كرتين عشوائيًا على التوالي بدون تبديل ، فإن احتمال أن تكون الكرتين باللون الأخضر هو … (3/8 ، 5/8 ، 1/8 ، 25/64).

إجابات امتحان الإحصاء الثالث ثانوي 2022

تضمن جزء من حل الامتحان للصف الثالث الثانوي إجابات امتحان الإحصاء الثالث الثانوي 2022 السابق ، والتي جاءت على النحو التالي:

0،3.

مستقلة.

3/8.

حل امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022

يمكنكم مشاهدة حل امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 والإجابات التي يحتوي عليها لطلبة الثانوية العامة القسم العلمي كاملة من الصور التالية: