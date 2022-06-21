حل امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2022.. الأسئلة والإجابات

نشر بعض المدرسين حل امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي 2022 أسئلة وأجوبة لتعريف الطلاب بما فعلوه في الامتحان وما إذا كانت حلولهم صحيحة أم خاطئة ، ولإظهار الصواب من الخطأ.

“شبابيك” لطلبة الثانوية الثالثة ينشر حل امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي 2022 الذي طورته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصيغة الاختيار من متعدد ، وهو من المواد التي لا يضاف إلى مجموع درجات الطالب.

امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي 2022

تضمن حل امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي 2022 مجموعة من الأسئلة منها:

من الأهداف الإستراتيجية في استعادة دور مصر الاقتصادي في إفريقيا …… (زيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة ، زيادة حجم التعاون الثقافي مع دول القارة ، تشجيع هجرة الأدمغة ، زيادة الاستثمار خارج القارة ).

الهدف النهائي لكل نشاط اقتصادي ….. (القضاء على الشعور بالحرمان ، زيادة إشباع الحاجات ، تنويع الحاجات البشرية ، تجديد الحاجات البشرية).

تؤدي زيادة المعلومات عند اتخاذ قرار اقتصادي بشأن الموارد إلى ….. (صعوبة استخدامها ، تحديد كمياتها ، تقليل الفاقد منها ، زيادة الطلب عليها).

إذا كنت ترغب في تنفيذ مشروع استثماري للتنمية الزراعية في سيناء فإنك تعتمد على …… (منح ، مساعدات ، قروض قصيرة الأجل ، قروض طويلة الأجل).

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إجابات امتحان الاقتصاد الثانوي الثالث 2022

من إجابات امتحان الاقتصاد الثالث 2022 ، والذي استغرق فيه طالب الصف الثالث الثانوي ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا ، حل الأسئلة المذكورة أعلاه على النحو التالي:

زيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة.

زيادة إشباع الاحتياجات.

زيادة الطلب عليه.

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حل امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي 2022

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الاطلاع على حل امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي 2022 من الصور التالية: