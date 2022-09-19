حل سؤال أي مجموعة من الحيوانات الآتية تحتوي فقط على الزواحف

أي من الحيوانات التالية يحتوي على زواحف فقط، عالم الحيوان وتقسيماته وبعد الدراسة العلمية تم تقسيم مجموعة الحيوانات الي مجموعتين : الفقاريات و اللافقاريات و اعتمد التقسيم علي الحيوانات التى تحتوي على العمود الفقري ونخص في اجابة عن سوال أي مجموعة من الحيوانات الآتية تحتوي فقط على الزواحف ، تجمع الحيوانات الزاحفة تقسمين البعض تضم في تصنيفها الحيوانات كبيرة الحجم وصغيرة وعرفت بذلك بالزاحفة او الساحبة اي تعتمد في الحركة على الزحف على وجة الارض منها يحتوي على العمود الفقري ومنها لا يحتوي على العمود الفقري ولكن نخوض في خضم اجابة عن سؤال أي مجموعة من الحيوانات الآتية تحتوي فقط على الزواحف.

ما هو تعريف الزواحف ؟

الزواحف هي مجموعة من الحيوانات رباعية الأرجل، وهي من نوعين “الفقاريات واللافقاريات”، وهي حيوانات ذات أطراف قصيرة، وتزحف على بطونها كوسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، مثل “السحلية والتمساح والعصائر”، كما أنها تتكاثر بالبيض وتغطي أجسامها بمقاييس قوية لحمايتها مثل الجدير بالذكر أن هناك أربع فئات فقط من الزواحف وهي

التماسيح وتضم ثلاثة وعشرين نوعًا.

الخطمي Rhynchoceexpress، والذي يضم نوعين فقط من الحرشفية.

Squamata وهي أوسع مجموعة تضم حوالي 7900 نوع، وأهم هذه الأنواع “الأفاعي”.

حل سؤال أي مجموعة من الحيوانات التالية تحتوي على زواحف فقط

تصنيف الحيوانات إلى مجموعتين أساسيتين “الحيوانات الفقارية والحيوانات اللافقارية”. يعتبر الزواحف من الحيوانات التي تحمل تصنيفات قارية مثل “العناكب والنمل” وحيوانات الفقاريات مثل الأفعى والتمساح والسحلية، لذا فإن الإجابة الصحيحة هي

الحيوانات الفقارية – الحيوانات اللافقارية.

تعريف الحيوانات الفقارية ؟

الحيوانات الفقارية هي حيوانات لها عمود فقري داخل أجسامها لدعمها ومساعدتها على الحركة وحماية أعضائها الداخلية، والغالبية العظمى منها من فصيلة الحبليات، والتي تصل إلى حوالي 64000 نوع موصوف. إنه كبير الحجم وأكبرها الحوت الأزرق الذي يبلغ طوله حوالي 33 مترًا.

تعريف الحيوانات اللافقارية ؟

الحيوانات اللافقارية هو مصطلح علمي أطلقه عالم الأحياء جان بابتيست لامارك على الحيوانات التي ليس لها عمود فقري، مثل “الحشرات من جميع الأنواع، الرخويات، الديدان، العقارب، السرطان، إلخ”، وهي مجموعة كبيرة تشمل العديد من الحيوانات، وقد اعتمد العلماء على تقسيمها للحيوانات المعقدة عدة قواعد، مثل الطبقات التوليدية، والتماثل، وتجويف أجسامهم.

سؤال أي مجموعة من الحيوانات الآتية تحتوي فقط على الزواحف بعد ان قمنا الاجابة على السؤال تتنوع الحيوانات في تصنيفاتها وتقسيماتها و اعتماد على العديد من المقايس المتنوعة و لغاية وقتنا الحالي تم اكتشاف بعض الحيوانات حديثة الاكتشاف التي لم يتم اخضاعها للتصنف الحيواني وعالم الحيوان واسع منتشر لاتساع رقعة الكرة الارضية .