“حل سريع”.. اجتماع طارئ بين النصر وإدارة مرسول بارك

يعقد مجلس إدارة مرسول بارك، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا مع نادي النصر وممثلي الدوري السعودي للمحترفِيْن، لإيجاد حل مناسب لكلا الطرفِيْن، لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فِيْ المستقبل.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل، فِيْ سياق إطفاء أضواء ملعب مرسول بارك، خلال احتفال أبو بكر بهدفه أمام الوحدة، فِيْ المباراة التي انتهت بالفوز بهدف حر، فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023” (أحداث المباراة).

كشفت صحيفة الرياضية، عَنّْ وجود لقاء ثلاثي سيجمع بين إدارة مرسول بارك، ممثل عَنّْ إدارة نادي النصر وجمعية الأندية المحترفة السعودية، من أجل الخروج بطرح. حل لاستخدام التكنولوجيا لإطفاء الملعب فِيْ المستقبل.

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ولفتت الصحيفة إلَّى أن خالد الخضير الرئيس التنفِيْذي لشركة الإعلام السعودية المالكة لحقوق ملعب مرسول بارك، أكد احترامه للقواعد واللوائح، موضحا أن الهدف من إطفاء الأنوار فِيْ الملعب، من أجل. لإضفاء أجواء جميلة على الملاعب السعودية، مشيرة إلَّى أن الأنظمة العالمية كانت تستخدم أيضًا فِيْ الإضاءة فِيْ أشهر بطولات الدوريات العالمية.

وأكد الخضير أن اللقاء الذي سيعقد مع الجمعية سيكون لإيجاد حل يرضي الجميع، وآلية مناسبة لمثل هذه البيئة الجميلة داخل الملاعب السعودية، بحيث لا تضر أو ​​تعرقل عمل. حكام المباراة، وأن يكون عمل إدارة الملعب ضمن المعايير والضوابط.

بدأ النصر مشواره فِيْ دوري روشان السعودي، بفوزه على الوافد الجديد الوحدة، بهدف لم يرد، فِيْ مباريات الدور الأول للموسم الرياضي 2022-2023.

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