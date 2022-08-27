كشف البنك المركزي الأوروبي عَنّْ السياسة التي يجب أن تتبعها البنوك المركزية فِيْ العالم لمكافحة التضخم حتى فِيْ حالة الركود.

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفِيْذي للبنك المركزي الأوروبي، يوم السبت، إن البنوك المركزية فِيْ جميع أنحاء العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهُور ويجب عليها الآن التصرف بقوة لمكافحة التضخم، حتى لو دفع اقتصاداتها إلَّى الركود.

اقترب التضخم من رقمين فِيْ العديد من الاقتصادات الكبرى فِيْ العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض فِيْ معدلاته بطيئًا، مما يبقي الأسعار فوق أهداف البنوك المركزية لسنوات قادمة.

وأوضح شنابل خلال ندوة جاكسون هُول الاقتصادية التي نظمها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) “حتى لو دخلنا فِيْ حالة ركود، فلا خيار أمامنا سوى الاستمرار فِيْ هذا المسار”.

حذر شنابل البنوك المركزية من التوقف عَنّْد أول علامة على تحول محتمل فِيْ الضغوط التضخمية.

وبدلاً من ذلك، قالت، يتعين على صانعي السياسة الإشارة إلَّى “عزمهم القوي” على إعادة التضخم إلَّى الهدف بسرعة.

وأضاف شنابل “إذا توقع الجمهُور أن تخفض البنوك المركزية من حذرها من المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي، أي إذا تخلت عَنّْ معركتها ضد التضخم قبل الأوان، فإننا نجازف برؤية تصحيح أكثر حدة فِيْ المستقبل”.

وقالت إن خطر تحرك توقعات التضخم على المدى الطويل فوق أهداف البنك المركزي آخذ فِيْ الازدياد.

دراسة مرعبة عَنّْ مستقبل التضخم

ذكرت دراسة قدمت إلَّى صانعي السياسات فِيْ ندوة “جاكسون هُول” فِيْ الولايات المتحدة أن البنوك المركزية ستفشل فِيْ كبح جماح التضخم وقد تدفع الأسعار إلَّى الأعلى ما لم تبدأ الحكومات فِيْ لعب دورها من خلال تحسين سياساتها المالية المتعلقة بميزانياتها.

فتحت الحكومات فِيْ جميع أنحاء العالم خزائنها خلال جائحة COVID-19 لدعم الاقتصادات، لكن هذه الجهُود ساعدت فِيْ دفع التضخم إلَّى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن، مما زاد من خطر أن ترتفع الأسعار بوتيرة سريعة.

ترفع البنوك المركزية الآن أسعار الفائدة، لكن دراسة جديدة، قدمت يوم السبت فِيْ ندوة جاكسون هُول الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ مدينة كانساس سيتي، تجادل بأن سمعة البنوك المركزية فِيْ محاربة التضخم ليست حاسمة فِيْ مثل هذا السيناريو.