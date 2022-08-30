حل كتاب لغتي رابع ابتدائي الفصل الاول كامل ، يحتاج طلاب الصف الرابع الابتدائي إلى الحصول على كتاب لغتي للصف الرابع الابتدائي الفصل الأول والثاني والثالث والرابع ومن المعروف أن كتاب لغتي يتكون من عدة فصول حيث تم إرفاق حلول جميع دروس مادة لغتي للصف الرابع الطبعة الجديدة 1440 بصيغة pdf، مما أسهل على الطلاب الحصول على النسخة المطلوبة وتوفير الوقت والجهود.

كتاب لغتي رابع ابتدائي الفصل الاول كامل

يعد كتاب لغتي هو من الكتب الأساسية التي تدرس في المنهج السعودي في المملكة العربية السعودية للصف الرابع ويحتوي الكتاب على عدة فصول والفصل يتكون من عده دروسا، وهذا الكتاب ينشق من تعليم أساسيات اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، بحيث إن كتاب اللغة دي يتكون من الفصل الأول لألوان صحتي وبيتي.

فصول كتاب لغتي الرابع الابتدائي

يتكون كتاب لغتي من عده وحدات تتكون من دروس مرتبه على طوال الفصل الدراسي وكان من بين تلك الفصول:

الوحدة الأولى التي بعنوان صحتي وبيئتي تتكون من درس ناقلة الأمراض ودرس التصحر وأثره على البيئة ودرس كلمات حدثت الألف من وسطها، ودرس همزتا القطع والوصل ودرس أنواع الكلمة والجملة ودرس المبتدأ والخبر والدرس الحروف المرتكزة على السطر والدرس لما تألمت الفراشة ودرس وصف مشاهدات ودرس كتابه قصه من مشاهده ودرس بناء فقرتين وكذلك درسا اسأله قياس المهارات.

الوحدة الثانية تتكون من:

درس عيد الأضحى ودرس مدينتي ودرس دخول ال التعريف على الكلمات المبدوءة بالكلام ودرس التاء المربوطة والتاء المفتوحة ودرس أنواع الفعل ودرس الفاعل ودرس الحروف المرتكزة على الصبر ودرس الف ك ه والحروف التي ينزل جزء منها من الصدر ودرس زيارة ضاحية، ودرس التعبير عن مواقف مختلفة ودار صيغه الأسئلة ودرس إكمال محادثه الهاتفية ودرس قياس المهارات.

تحميل كناب لغتي الرابع الابتدائي

يتمكن الطالب من خلال كتاب لغتي من معرفة أساسيات اللغة العربية والاندماج فيها القصص الفنية ومعرفة كافة الحلول المنطقية للمادة ويمكن تنزيل كتاب لغتي الرابع الابتدائي من هنا.

فصول كتاب لغتي مرتبه على المنهج الدراسي السعودي حيث يعتمد الطالب على كل فصل حسب ترتيب المدرسة ليخرج الطالب بنتائج سليمة والتربية والتعليم العالي في السعودية أعتمدت على نظام التقويم الدراسي لكافة أساليب الدراسة في المنهج.