حل لغز ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها فقال لها القاضي أين زوجك فقالت إنه هنا بين الحضور فقال لها ما اسمه ، لقد لوحظ خلال الفترات الاخيرة من إنتشار الألغاز بشكل متوسع وتعتبر الألغاز من الاشياء التي تساعد على تنشيط الذاكرة والعقل ، وكما انها تتيح للأشخاص الزيادة من المعرفة العلمية ، و هنالك ألغاز تتعلق بالمعلومات العلمية واستنباط المعلومات والدينية وغيرها ، سنتعرف على إجابة حل لغز انشدك ، تابعوا معنا في التالي .

توجهت امرأة إلى القاضي تشكو على زوجها، فقال لها القاضي أين زوجك

اللغز هو كل ما يصعب معرفته، وتتنوع الألغاز وتتنوع في ماهيتها وكيفية وضعها، والاستفادة منها في تنمية العقل وتنشيط الدماغ وزيادة المعلومات العلاجية، وكذلك زيادة المعرفة، الترفيه، وقضاء الوقت، وفي ذلك سنشمل حل اللغز. توجهت امرأة إلى القاضي تشكو على زوجها، فقال لها القاضي أين زوجك قالت، “إنه هنا بين الجمهور.” فقال لها ما اسمه قالت الثالث سبعة وثمانية. قال القاضي احضر لي فلان فما اسم زوج المرأة

بما أن السبعة الثالثة هي حرف العين، وإضافة كلمة ثمانية إلى حرف العين، فإنها تصبح عثمان.

ألغاز سهلة مع الحل

تختلف الألغاز في درجة الصعوبة، بين الألغاز السهلة والصعبة، وفيما يلي مجموعة من الألغاز السهلة مع حلها

ريدل ما هو الشيء الذي يستمر في الجري ولا يتوقف أبدًا الجواب الماء.

اللغز ما الذي يوجد دائمًا في الصيف والخريف، ولكن لم يتم العثور عليه مطلقًا في الشتاء الجواب letter ya.

ريدل شهر. إذا حذفت الحرف الأول منه، فسيصبح اسم فاكهة. ما هذا الجواب شهر تموز.

اللغز إنه طائر، لكنه لا يطير، فإذا حذفنا الأحرف الثلاثة الأخيرة منه، فهو يطير، فما هو الجواب يصبح البطريق بطة.

ريدل شيء ما يكون طويل القامة عندما يكون صغيرًا، لكنه يصبح أقصر مع تقدم العمر. ما هذا الجواب شمعة.

لغز رجل كان بالخارج تحت المطر بدون مظلة أو قبعة، لكن لم تبلل شعرة واحدة على رأسه، لماذا الجواب لأنه أصلع.

ألغاز متنوعة بحل 2022

إليك مجموعة من الألغاز المختلفة مع حلولها

اللغز أكبر شيء فيه هو فمه ولكنه يتكلم بلا فم الجواب الجرس.

اللغز ما الذي يتبعك في كل مكان، طوال الوقت، ولكن لا يمكن أن يلمسك الجواب ظلك.

اللغز شيء ما إذا أهملت بدايته فيصبح ذا أهمية كبيرة، وإذا حذفت وسطه، فإنه يصبح عدوًا للإنسان، وإذا حذفت آخره، فإنه يصبح باهظ الثمن، وإذا قمت بعكسه، تصبح تقشعر لها الأبدان، فما هو الجواب درب.

ريدل ولدت ماري في 25 ديسمبر، لكن عيد ميلادها دائمًا في الصيف، فكيف يكون هذا ممكنًا الجواب تعيش ماري في نصف الكرة الجنوبي.

ريدل غادرت حافلة في الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت في لندن على متنها 10 أشخاص، وعندما وصلوا إلى المحطة الثانية، صعد 10 أشخاص آخرون ونزل 4، وفي المحطة الثالثة نزل 8 ركاب و 6 آخرون صعدت، فكم أصبح عدد الركاب الجواب أربعة عشر شخصاً.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على حل لغز ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها فقال لها القاضي أين زوجك فقالت إنه هنا بين الحضور فقال لها ما اسمه ، و ألغاز سهلة مع الحل ، وألغاز متنوعة بحل 2022 .