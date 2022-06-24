حل للمسام الواسعة نصائح للحد من المسام الكبيرة

حل للمسام المتضخمة يمكن أن تتسع المسام في أي عمر. ولكن ليس دائمًا، إليك أهم النصائح لتقليل المسام الواسعة وتنقية بشرتك.

لماذا تتمدد المسام

من المفيد دائمًا فهم مصدر المشكلة قبل التعامل معها، حيث تسمح المسام للجلد بالتنفس وإخراج العرق والزيت، ويمكن لهذه الفتحات الصغيرة في الجلد أن تتمدد، مما قد يؤدي إلى تكوين البثور.

يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في تضخم المسام، بما في ذلك الحرارة والتبغ الزائد والكحول أو الأطعمة الدهنية وإزالة المكياج العشوائي وعلاجات الوجه التي لا تتوافق مع نوع بشرتك.

وإذا كانت بشرتك عقلية، فأنت أكثر عرضة لأن بشرتك تنتج الكثير من الدهون، مما يجعل من الصعب إزالتها بشكل طبيعي وبالتالي تميل إلى توسيع وتوسيع المسام.

الحل للمسام الكبيرة كيفية تقليل ظهور المسام الواسعة

لحسن الحظ، هناك حيل لمساعدة بشرتك على التخلص من هذه المشكلة، ما عليك سوى اتباع روتين جيد للعناية بالبشرة.

إزالة المكياج

من الضروري إزالة المكياج في جميع الظروف، حتى لو كنت متعبة للغاية. إذا ذهبت إلى الفراش مع وضع المكياج، فلن تتمكن بشرتك من التنفس، ومنطقيًا ستنسد مسامك وتنتفخ أكثر. .

تنظيف

لا يكفي تنظيف بشرتك، يجب عليك أيضًا تنظيف بشرتك يوميًا صباحًا ومساءً. لن يكون مزيل المكياج الكلاسيكي كافيًا لتنظيف وتهوية المسام. لهذا الغرض، استخدم ماء ميسيلار، إذا كانت بشرتك حساسة، فإن ماء ميسيلار سيكون مناسبًا بشكل خاص وسوف ينظف بشرتك بلطف.

تقشير

إذا كان تنظيف مسامك أمرًا صعبًا، فإن التقشير سيكون أفضل حليف لك، مما يسمح للبشرة بالتخلص من جميع الشوائب وتنقيتها. لكن احرصي على عدم إساءة استعماله، لأن التقشير أكثر من مرة في الأسبوع يخاطر بمهاجمة الجلد وتجفيفه. يفضل القيام بذلك في المساء ثم ضعي المرطب.

الحذر هناك العديد من الكريمات التجارية المصممة خصيصًا للمسام المتضخمة. احذر، معظمها يحتوي على مادة السيليكون التي تقلل بشكل كبير من ظهور المسام على المدى القصير، لكنها تزيد من الانسداد على المدى الطويل.