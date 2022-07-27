حل مشكلة البطارية لا تشحن ، قد تواجه مجموعة من العديد من مجربي الأجهزة الحدسية والكمبيوتر المحمول (لاب توب) ببعض المصاعب بهذه الهواتف الالكترونية، والتي تعتبر من ابرز هذه المشكلات هي مشكلة بطارية الهاتف أو الاب توب التي قد تتوقف عن الشحن فجأة مع جهالة سبب توقفها، وقد تتنوع أسباب توقف البطارية سواء كانت للأجهزة الاتصال أو للاب توب، فعند القيام بشحن البطارية بطريقة غير صحيحة فإن ذلك يعمل على ضعف إمكانيات البطارية .

حل مشكلة عدم شحن البطارية

لحل هذه المشكلة، يجب أن تعرف السبب الجذري لها. يمكن أن يكون عطل الهاتف كبيرًا ولا يتصل بالكهرباء على الإطلاق، ويمكن أن يكون مشكلة بسيطة مثل الشحن بشكل أبطأ من قبل، وإليك بعض النصائح لمساعدتك في حل مشكلة عدم شحن البطارية

مشكلة في منفذ USB

قد يكون موقع USB هو سبب مشكلة الشحن وحتى يتم حل المشكلة، يجب اتباع الخطوات التالية

قم أولاً بإزالة البطارية من الهاتف حتى تتمكن من وضع الإبرة في مكان توصيل الشاحن ومحاولة تنظيفها واستخدام الأداة كمساعد لتوصيل الكهرباء.

هذا الحل له نسب نجاح عالية ويأتي بنتيجة فعالة وسريعة حتى تقوم بتغيير كامل في مكان الشحن، حيث تحدث هذه المشكلة بسبب الاستخدام المتكرر أو الاستخدام غير الصحيح مما يتسبب في سوء الاتصال بين الكهرباء والـ USB.

قد يكون السبب هو الجودة الرديئة للهاتف ولديه عيوب في التصنيع، كل هذا يمكن حله مؤقتًا باستخدام الأداة التي ذكرناها.

قم بإزالة الغبار من منفذ الشحن الخاص بالهاتف المحمول

في بعض الأحيان يكون سبب هذه المشكلة هو إغلاق الغبار لمكان الشحن، ويمكن حل هذه المشكلة بطريقة بسيطة. بمجرد تنظيف المكان جيدًا، سيعود الهاتف إلى ما كان عليه. يمكنك النفخ في مكان توصيل الشاحن، أو استخدام جهاز إزالة الغبار بضغط الهواء للتخلص من جميع الشوائب الموجودة بالجهاز، ويفضل تنظيفه بانتظام بعد ذلك.

استبدل كابل الشحن

يعتبر كابل الشاحن من أكثر الأجزاء ضعفاً بسبب قلة الجودة العالية في تصنيعه مما ينتج عنه تلف الكابلات مع الاستخدام، وعندما ننظر حولنا نجد أن كل من يستخدم الأجهزة الحديثة يعاني من هذه المشكلة بشكل كبير.

أي خلل يحدث في الكابل يؤثر سلبًا على شحن البطارية، يمكن أن يكون بطيئًا جدًا أو لا يشحن على الإطلاق، والحل هنا هو تغيير الكابل بآخر جديد.

عطل في الشاحن الرئيسي

إذا لم تجد أن المشكلة الرئيسية تكمن في أحد العوامل المذكورة أعلاه، فقد يكون السبب هو الشاحن نفسه، لذا تحقق من الكبل بشاحن مختلف لتتمكن من معرفة ما إذا كان الشاحن هو المشكلة أم لا، خاصةً نظرًا لأن الاستخدام المتكرر للشاحن يتسبب في إضعافه بشكل كبير عن ذي قبل.

إذا وجدت أن الشاحن هو المشكلة، فيجب عليك تغييره وتفضل شراء نوع أصلي خاص بالجهاز حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر لهاتفك.

مشكلة في البطارية نفسها

يمكن أن تكون البطارية سبب مشكلة الشحن، حيث أن للبطارية أيضًا عمرًا معينًا ويعتمد على مقدار استخدامها، وزيادة الاستخدام، وعمر البطارية الأقل، وبالطبع جودة المواد المصنوعة من البطارية مما يؤثر سلبًا على ذلك، فكلما كانت المادة أنقى، زادت قدرة البطارية على التحمل.

بالطبع، لا تفقد البطاريات القدرة على توصيل الكهرباء لشحنة واحدة إلا في حالات نادرة، تبدأ في التباطؤ مرارًا وتكرارًا حتى تستسلم أخيرًا.

يمكن التعامل مع هذه المشكلة عن طريق اختبار البطارية على هاتف آخر وتجربة بطارية جديدة على هاتفك لمعرفة ما إذا كانت المشكلة فعلاً منه أم لا

تحديثات نظام التشغيل المحمول

حتى نجد حلاً لمشكلة عدم شحن البطارية، يجب التأكد من تحديث نظام الهاتف باستمرار حتى يتمكن الجهاز من التعامل مع البرامج الجديدة ولا يؤثر سلبًا على عمر البطارية. الجهاز.

يجب الانتباه أيضًا إلى أن ليست كل تحديثات البرامج صالحة لهاتفك، لذلك من الأفضل لك عدم محاولة تحديث جميع البرامج التي تتعامل معها، لأن هذا يسبب المزيد من الإجهاد والتعب لبطارية هاتفك، مما يجعل يفسد أسرع من المعتاد.

تحديد البطارية

يتساءل الكثير من الناس عن ماهية البطارية، فسنبين لكم معناها في الآتي

البطارية هي جزء من الهاتف المسئول عن إنتاج الشحنات والإلكترونات لأنها تقوم بالتفاعل الكهروكيميائي، وبالنظر إلى تركيب البطارية نجد أن لها طرفين أحدهما موجب والآخر سلبي، وله طرفان. خلية كهروكيميائية واحدة أو أكثر.

يكمن عمل البطارية في تحويل الطاقة الكيميائية الموجودة بداخلها إلى طاقة كهربائية، ولأنها متصلة بالهاتف خارجيًا، تبدأ الشحنات بالانتقال إلى الجانب الإيجابي وترك الجانب السلبي، مما ينتج عنه كهرباء، وسرعة يتم تحديد البطارية بمقدار المقاومة الداخلية والحمل الخارجي.

حل مشكلة عدم شحن بطارية اللابتوب

يعد الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر من أكثر الأشياء استخدامًا في الوقت الحاضر، حيث أصبح الجميع معتمدين عليه كليًا في العمل أو الدراسة، وتعد مشكلة البطارية من أكثر المشكلات شيوعًا التي يواجهها المستخدمون، لذلك سنقدم لك بعض النصائح لتجربتها لحل هذه المشكلة وتجنبها

تحقق من الكبل المتصل بالبطارية وتأكد من عدم تلفه. يوصى بالتوقف عن شحن البطارية بين الحين والآخر. اضبط إعدادات الطاقة على هاتفك مرة أخرى. قم بتنزيل بطارية طريقة التحكم المتوافقة مع ACPI من Microsoft. قم بتنزيل تحديثات البرامج لنظام تشغيل جهازك مرة أخرى.

نصائح مهمة للحفاظ على البطارية مشحونة

لتجنب الوقوع في مشاكل البطارية، يجب اتباع عدة نصائح، منها ما يلي

تجنب شحن الموبايل في مكان رطب أو به نسبة ماء.

يفضل عدم الشحن في الأماكن ذات درجات الحرارة العالية.

لا تستخدم شاحن جهاز آخر لهاتفك لأن هذا يؤثر بشكل كبير على البطارية.

لا ينصح بترك الهاتف يشحن لفترة طويلة.

في حالة تلف الشاحن الخاص بك، يجب التأكد من أن الشاحن الجديد مناسب للهاتف.

يجب الانتباه إلى جودة الـ USB عند شرائه، لذا يفضل الذهاب إلى الضمان للحصول عليه.

لا يفضل ترك الهاتف مشحوناً حتى 0٪ حتى تقوم بشحنه، لكن يفضل شحنه عندما يصل إلى 20٪ ولا يفضل استخدامه خلال تلك الفترة.

لا تقم بتثبيت العديد من البرامج على هاتفك وخاصة تلك التي تفتح في الخلفية وتستنزف طاقة الهاتف مما يقصر من عمر البطارية.

لا تضع الهاتف على الشاحن ثم تخلعه كثيرًا ولكن اتركه لشحنه ثم استخدمه.

قم بإخراج البطارية من مكانها ونظفها جيدًا وتخلص من أي أتربة دخلت إليها، وقم بتنظيف المكان الذي توضع فيه أيضًا ويفضل القيام بذلك بشكل متكرر.

إذا وجدت أن بطارية الجهاز قد ارتفعت حرارتها، فافصل الجهاز ولا تشغله حتى يبرد.

يفضل عدم شحن البطارية حتى النهاية ويفضل عدم استخدامها عندما تكون النسبة أقل من 15٪.

لا تشحن الهاتف المحمول من خلال جهاز كمبيوتر أو أي شيء آخر، ولكن قم بتوصيل الهاتف بالكهرباء مباشرة.

من المتوقع أن يكون عدم شحن البطارية التي كانت بسبب تحديثات الشركة المصنعة للهاتف المحمول والتي تضيف مجموعة كبيرة من والكثير من المميزات للهاتف، والتي تتطلب بطارية اشد واكثر فاعلية لمواكبة هذه المميزات، ولكن مع ضعف إمكانيات البطارية مع هذه المميزات فيؤدي إلى ضعف البطارية بشكل سريع عن المعتاد.