حل مشكلة التسجيل في حساب المواطن بدون رقم الجوال

وأوضح حساب المواطن طريقة إدخال المستفيدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال.

وقال البرنامج في تغريدة على تويتر “المستفيدون الذين لا يستطيعون التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم هاتفهم المحمول، عليهم اتباع ما يلي

قم بزيارة صفحة تسجيل الدخول.

ثم انقر فوق رمز الوصول الوطني.

كما قدم المزيد من التفاصيل على الرابط https//portal.ca.gov.sa/faq/1757

وفي وقت سابق، أشار البرنامج إلى أنه قد يكون هناك تحديث أو تغيير لرقم الجوال، الأمر الذي يتطلب تحديث بيانات المستفيدين لإضافة الهاتف الجديد.

هناك أكثر من طريقة لتحديث رقم الجوال كالتالي

اتصل برقم حساب المواطن

يتصلون بالرقم الموحد 19912 ويطلبون منهم تحديث رقم الهاتف المحمول.

يتم تحديث الهاتف المحمول بعد التأكد من صحة البيانات، ثم تحصل على كلمة مرور مؤقتة.

يتم استخدام كلمة المرور المؤقتة لتسجيل الدخول إلى الحساب.

بعد ذلك، أدخل رقم التعريف، ثم كلمة المرور المؤقتة وقم بتحديث بياناتك.

طلب حساب مواطن

الطريقة الثانية هي من خلال تطبيق حساب المواطن، حيث يجب عليك تنزيل تطبيق حساب المواطن، ثم تسجيل الدخول والضغط على أيقونة استعادة كلمة المرور، ثم تغيير رقم الهاتف المحمول.