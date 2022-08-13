حل مشكلة توقف موقع جدارة ، قد يتعرض أي فرد عند استخدامه لأي تطبيق لمشكلة عدم الوصل اليه أو عدم الاستجابة من التطبيق ، وعبر السطور القادمة سنتعرف على المشكلة التي تواجه المستخدمين لتطبيق جدارة والتي تتعلق بوقفه وعدم الاستجابة داخل المملكة العربية السعودية ، كونه يستخدم للتقدم والترشيح للوظائف المختلفة فيه، تابعوا معنا .

ما هو نظام الجدارة

جدارا هو أحد الأنظمة الإلكترونية التي تم إنشاؤها حديثًا في المملكة العربية السعودية، والذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية بهدف تزويد المستخدمين بميزة في مجال التوظيف، حيث تم إطلاقه لأول مرة عام 1443 هـ. وذلك لإتاحة إمكانية تقديم طلبات التوظيف من خلال الموقع يتم استخدام المنصة الإلكترونية بدلاً من التوجه إلى المراكز الحكومية مما يسهل تصنيف الطلبات والرد عليها في أسرع وقت ممكن.

حل مشكلة ايقاف موقع جدارا

يواجه العديد من المستخدمين المتقدمين على موقع جدارا بعض المشاكل، مثل تعليق الموقع أو عدم الاستجابة لأية بيانات يتم إدخالها، حيث أن السبب الرئيسي للمشكلة هو الضغط الكبير على الموقع، مما يجعل خوادم الموقع غير مستجيبة لبعض الوقت، وأكدت الوزارة أنها تعمل على حل المشكلة أما بالنسبة للمستخدمين فيمكن تخفيف الضغط على الموقع بإضافة ثلاث رغبات ثم الانتظار لبعض الوقت لإضافة باقي الرغبات الأخرى مما يتيح للمستخدمين الآخرين إضافة رغباتهم.

ما هي متطلبات التقديم على وظائف في نظام جدارا

في سياق متصل مع الحديث عن حل مشكلة تعليق موقع جدارا، لا بد من التحرك للحديث عن الشروط التي يجب توافرها للتقدم للوظائف في نظام جدارا، ومن بين هذه الشروط، ذكر التالية

يجب تقديم الطلب في وقت استلام طلبات التوظيف.

أن يكون هناك توافق بين شهادات المستخدم والشهادات المطلوبة للوظيفة.

من الضروري الحصول على الجنسية السعودية من أجل التقدم للوظائف.

في الأساس، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس.

لا يمكن لموظف في الجهات الحكومية تقديم طلبات على المنصة.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب على منصة جدارا.

رابط التحديث Gadara للتقدم للوظائف

يمكن للمستخدمين من المملكة العربية السعودية الحاصلين على الجنسية السعودية التقدم بطلبات توظيف في مجالات مختلفة على منصة جدارا من خلال الانتقال إلى رابط تسجيل الدخول لتقديم طلبات التوظيف من الرابط المباشر “”، ثم تسجيل الدخول وملء جميع البيانات. البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يمكن تحديد الرغبات احفظها للتوظيف.

رابط للتقدم لوظائف تعليمية

يمكن حل مشكلة توقف موقع جدارا بسهولة عن طريق اختصار المواقع والذهاب إلى صفحة طلب الوظيفة التعليمية بالضغط على الرابط المباشر “”. الوصول إلى النتائج والرد على المستخدم.

كيف أعرف أنني مؤهل

بعد حل مشكلة توقف موقع جدارا وتقديم الطلبات، يمكن الانتظار حتى وصول النتائج والتعرف على المرشحين للوظائف. يمكن للمستخدم معرفة نتيجة الترشيح باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع جدارا الرسمي من الرابط المباشر ““.

قم بتضمين رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص.

أدخل كلمة المرور وانقر فوق التالي.

حدد الجنس واكتب رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

أكمل التعليمات من أجل الذهاب إلى نتائج الترشيح.

رابط لنتائج الوظائف التعليمية

يمكن الوصول إلى نتائج الترشيح للوظائف على منصة جدارا بسهولة من خلال رابط النتائج للوظائف التعليمية على المنصة مباشرة “”، ثم إدخال بيانات المستخدم لاستخدامها حول النتائج ومعرفة ترشيح المستخدم أم لا لأي من الوظائف التي تم التقدم لها.

طرق التواصل مع نظام جدارا

في حال واجه المستخدم أي مشكلة على موقع جدارا، أو إذا احتاج إلى المساعدة أو الاستفسار عن خدمات الموقع، يمكنه بسهولة الاتصال بخدمة الدعم الفني للنظام من خلال الرقم المخصص له “19911” أو هو يمكن الاتصال على الرقم “00966112006666” في حالة مواجهته مشكلة في الاتصال بالرقم السابق.

حل مشكلة توقف موقع جدارة ، تعرفنا على ابرز التفاصيل على أحد الأنظمة الإلكترونية التي تم إنشاؤها حديثًا في المملكة العربية السعودية، والذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية بهدف تزويد المستخدمين بميزة في تقديم الطلبات للوظائف دون أي مشاكل .