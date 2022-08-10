حل مشكلة ظهور اختبار القدرات عبر موقع قياس لطلاب الثانوية

اشتكى بعض طلاب المرحلة الثانوية من مشكلة في ظهور اختبار القدرات عبر موقع قياس.

استعرض المتخصص في الشؤون التربوية، عبدالله السلطان، عبر حسابه الرسمي على تويتر، كيفية حل هذه المشكلة من خلال أيقونة بيانات الدراسة.

ظهور اختبار القدرات عبر موقع قياس

قال السلطان مذكرة للطلبة المنتقلين إلى الصف الثاني الثانوي. الأدلة المتاحة للتسجيل.

تاريخ التسجيل في اختبار القدرات العامة

كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد حددت سابقًا موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات.

وأوضح أن التسجيل في اختبار القدرات الورقية العامة يبدأ للطلاب الذكور في 8 أغسطس 2022 وللطالبات يوم 10 أغسطس 2022.

وأضاف أن التسجيل المبكر لاختبار القدرات الورقية العامة ينتهي في 29 أكتوبر 2022 م وأن فترة الاختبار من 16 ديسمبر 2022 حتى 24 ديسمبر 2022 م.