حل مشكلة عدم قبول الفيزا ،دائما يتعرض العميل في بعض الأوقات عندما يقف أمام الة الصراف الآلي كي يقوم بسحب المبلغ الذي يريد يجد بأن الفيزا تم رفضها، وعليه فإن ذلك يوحي بوجود معضلة ولابد من إيجاد حل لها ويأتي هذا الحل في عليك بالتقصي عن أسباب رفض الفيزا كأن يكون رصيدك قد انتهى، أو أن هناك مشكلة فنية، او انتهاء صلاحية كارت الفيزا الخاص بك، أو أنك قُمت بتسجيل معلومات غير صحيحة.

أسباب مشكلة عدم قبول التأشيرة

قبل أن نتحدث بالتفصيل عن حل مشكلة عدم قبول التأشيرة، يجب أن نتجنب تجنب جذور المشكلة، من خلال تحديد أسبابها، حيث أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى رفض التأشيرة وتعليقها، على سبيل المثال.

إذا اشترى المستخدم سلعًا بأسعار باهظة لم يشترها من قبل، فستجد التأشيرة صعوبة في الاستجابة، وسيحتاج العميل إلى تقليل تلك السلع والبضائع.

يقوم المستخدم بإيداع مبلغ كبير من المال في العلبة الائتمانية.

يدفع المستخدم الحد الأدنى من الديون المستحقة التي استهلكتها البطاقة.

استخدام العميل للتأشيرة على المواقع الرقمية التي يحظرها القانون.

استخدام العميل للتأشيرة لشراء سلع محظورة مثل المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

توجد مشكلة فنية في الجهاز أو البطاقة نفسها.

انتهاء صلاحية تأشيرة العميل وضرورة إصدار بطاقة دعوى.

أدخل العميل بيانات أو معلومات غير صحيحة.

قد يكون هناك تناقض بين الرمز البريدي للعميل ومكان إقامته.

مخاطر مشكلة عدم قبول التأشيرة

عند توقف عملية سحب التأشيرة أو عدم قبولها من أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة الدفع، واستخدامات أخرى، فقد يواجه العميل العديد من المشكلات نتيجة هذه العملية السلبية، ومن أبرز المخاطر التي يتعرض لها ما يلي

عدم قدرته على دفع الراتب أو المعاش الشهري الذي يلبي من خلاله احتياجاته الأساسية، وسداد ديونه ومعاملات أخرى، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل.

لم يكن قادرًا على دفع البضاعة التي اشتراها من المتجر، وتعرض للكثير من الإحراج.

احتمالية أن يكون هذا مؤشرًا على تعرض العميل للاختراق والاختراق من قبل المتسلل الذي قام بتغيير أو سرقة بياناته.

يستغرق إصلاح عملية رفض التأشيرة الكثير من الوقت والجهد.

يشك المستخدم في عملية الرقمنة، وعدم إيمانه بالتنمية، وتفضيله على المعاملات الورقية، في وقت يسعى فيه العالم كله إلى الرقمنة والمعاملات الإلكترونية.

قم بإزالة الأسباب أولاً

يجب على العميل أولاً البحث في أسباب مشكلة عدم قبول التأشيرة وتحديد تلك المشكلة والعمل على حلها من خلال ما يلي

تحديث العميل لبياناته في حال حدوث أخطاء فيها مما أدى إلى إيقافها.

يجب على العميل تغيير طرق الدفع الخاصة به واختيار البدائل الأخرى المناسبة.

يقوم العميل بإصلاح البطاقة أو التأشيرة إذا كانت بها عيوب.

أو استبدالها بأخرى جديدة وبديلة، إذا انتهت صلاحيتها.

انتقل إلى جهاز صراف آلي آخر، إذا كان الجهاز به أخطاء فنية.

تأكيد أن العميل لديه رصيد كامل لإتمام عملية الشراء أو الدفع أو السحب.

يتأكد العميل من عدم تعرض حسابه للاختراق، وذلك بالكشف عن هاتفه الذكي، والتأكد من عدم وجود أجهزة غريبة قامت باختراق الجهاز والتلاعب ببيانات المستخدم.

في حالة استنفاد جميع الوسائل السابقة، يجب على خدمة عملاء البنك الذي أصدر العميل التأشيرة من خلاله التواصل والاستماع إلى تعليماتهم وتنفيذها بدقة.

حل مشكلة عدم قبول التأشيرة

أما كيف وكيف يتم حل مشكلة عدم قبول التأشيرة، فهو من خلال التواصل مع خدمة العملاء التي أصدرت تلك التأشيرة، حتى يتمكنوا من مساعدة العميل وحل تلك المشكلة.

لا توجد طريقة أخرى يمكن أن تحل محل هذه الطريقة. خدمة العملاء وحدها هي المسؤولة عن حل هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي تواجه عملاء البنك.

ارقام خدمة العملاء للبنوك المعتمدة داخل مصر

من أجل حل مشكلة عدم قبول التأشيرة والتعامل مع خدمة عملاء البنوك، نقدم لكم خلال هذا المقال أرقام خدمة العملاء لتلك البنوك التي تصدر بطاقات الفيزا والبطاقات داخل مصر. كما يمكن استخدام هذه الميزة، وهي الاتصال بخدمة العملاء عند فقدان التأشيرة لمنع استغلالها، وهي كالتالي

البنك الأهلي المصري 19623.

بنك مصر 19888.

HDB 19995.

بنك القاهرة 16990.

البنك التجاري الدولي CIB 1966.

البنك العربي الأفريقي 19555.

بنك كريدي أجريكول الإسكندرية 19191.

بنك HSBC مصر 2007.

البنك العربي 19100.

بنك قناة السويس 19093.

بنك عودة 16555.

بنك ABC مصر 19123.

بنك SAIB مصر 16668.

بنك فيصل الإسلامي المصرف المتحد 19851.

بنك الإمارات دبي الوطني 16664.

بنك أبو ظبي الإسلامي البنك الأهلي الكويتي 19951.

بنك باركليز 16122.

بنك البركة 19373.

بنك الاتحاد الوطني 16862.

بنك بلوم مصر 19233.

البنك التجاري وفا بنك 16222.

بنك المشرق 19677.

سيتي بنك 16644.

البنك المصري لتنمية الصادرات 16710.

البنك الأهلي المتحد 19072.

بنك قطر الوطني 19700.

بنك مصر إيران 19189.

بنك الكويت الوطني – مصر 19336.

حل مشكلة عدم قبول التأشيرة للمعاشات والرواتب

عند ذهاب العميل إلى أجهزة الصراف الآلي لسحب راتبه الشهري أو معاشه التقاعدي، قد تحدث له مشكلة تتعلق بعدم قبول التأشيرة وسحب المبلغ، وقد يتسبب ذلك في الكثير من المشاكل، وهنا يجب على العميل أخذ ما يلي خطوات

أولاً التأكد من خصم الراتب أو المعاش، ومن حق العميل سحبه.

يضمن العميل أنه ليس عليه أي ديون للبنك الذي صدرت منه تأشيرة السحب.

تأكد من وجود أموال داخل جهاز الصراف الآلي.

أن يتأكد العميل من أن الجهاز في حالة جيدة وأن شخصًا آخر قد انسحب منه، وأنه لا توجد مشاكل فنية تمنع استلام التأشيرة من المستخدم.

تفعيل التأشيرة عن طريق البنك أو مكتب البريد الذي أصدر التأشيرة.

انقر فوق “خروج” أو “إحباط” أو “إنهاء” لإنهاء العملية، ثم أعد تشغيل العملية مرة أخرى.

في حال تأكد العميل من كل ما سبق، ولم يكن هناك رد، ولم يتمكن بسهولة من إتمام عملية سحب راتبه أو معاشه التقاعدي، فعليه الاتصال بخدمة العملاء وتقديم شكوى وسيعملون. لحل مشكلة عدم قبول التأشيرة

في حالة وجود مشكلة رفض الفيزا الخاصة بالبنك الأهلي على الرغم من وجود رصيد كافي، يتم مُراجعة المعلومات وإعادة المحاولة أو القيام باستعمال بطاقة أخرى وإذا استمرت المعضلة قائمة فعليك التواصل مع البنك التابع لك، كما يُمكن استعمال أنواع أخرى من الفيزا كارد وربطها بالفيس بوك نسأل الله لكم التوفيق.