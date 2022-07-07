حماة الأمن السيبراني.. جنود مجهولة لتأمين خدمات الحج

في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تعزيز جميع قطاعاتها الأمنية لتسهيل مهمة الحجاج، هناك نوع آخر من الأمن، وهو الأمن السيبراني، حيث لا يُرى هذا الأمان، لكن نتائجه ملموسة طوال الوقت.

حراس الفضاء الإلكتروني السعوديون على استعداد تام على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات حيوية للحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، كما حدث في المواسم الماضية منذ إنشاء هيئة الأمن السيبراني.

يبذل أبطال الأمن السيبراني جهودًا لا تكل لصد الهجمات الإلكترونية ومحاولات اختراق أنظمة شركات الطيران وجوازات السفر والقطاعات المهمة في المملكة.

بدون هذه المعدات، كان من الممكن اختراق بيانات الحجاج وتعطيل الرحلات الجوية ومصادرة بيانات المواطنين والمقيمين، بما في ذلك التفاصيل المصرفية.